Бурятская таможня проверила пункт древесины

Начальник Бурятской таможни посетил отгрузку древесины в Северо-Байкальском районе



Андрей Полетаев, начальник Бурятской таможни, совершил рабочую поездку на Северобайкальский таможенный пост. Приоритетным направлением работы этого поста является фактический таможенный контроль и оформление экспорта лесоматериалов круглых хвойных пород.



Так, за 2017 год в регионе деятельности поста было экспортировано 36 395,49 куб.м. круглого леса с уплатой таможенных платежей 7 млн. 278 тыс. 111 рублей. С начала 2018 года экспортировано 38 946,94 кубометра древесины, с уплатой таможенной пошлины 10 млн. 787 тыс. 492 рубля.



Начальник таможни посетил места отгрузки древесины в посёлке Новый Уоян и встретился с участниками внешнеэкономической деятельности. В ходе встречи с лесоэкспортерами Андрей Полетаев заострил внимание на оснащенности мест отгрузки и их соответствии требованиям безопасности.



В ходе визита прошла рабочая встреча, на которой были обсуждены вопросы соблюдения участниками ВЭД таможенного законодательства при совершении экспортных операций, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



Также, до представителей бизнеса была доведена информация об изменениях, связанных со вступлением Таможенного кодекса ЕАЭС, а именно об изменениях сроков совершения таможенных операций, сроков выпуска товаров и оснований для продления сроков выпуска.