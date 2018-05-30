В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка после изучения постановления мэрии «Об утверждении положения о почётной грамоте администрации города Улан-Удэ» выявлен ряд коррупциогенных факторов.
- Установлено, что не регламентировался механизм награждения почётной грамотой граждан за совершение подвига, проявление мужества, смелости и отваги в чрезвычайных ситуациях, не были определены основания и критерии для награждения почётной грамотой лиц за особые заслуги в области муниципального, общественно-политического, социально-экономического и культурного развития города, - сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.
После прокурорского вмешательства положение утверждено в новой редакции.
Мэрия Улан-Удэ необоснованно награждала почётными грамотами
Власть, Фото:
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