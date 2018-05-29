После резни в Улан-Удэ СКР предлагает упразднить анонимность в интернете

В России растет количество зарегистрированных следственными органами числа самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних. Об этом рассказал в докладе сотрудник Главного управления криминалистики СК России Сергей Коротких на дискуссионной площадке «Право ребенка на безопасность», передает РБК.Из доклада следует, что количество попыток самоубийств среди несовершеннолетних выросло с 1094 в 2014 году до 1633 в 2016 году. При этом за первый квартал 2017 года было зарегистрировано 823 таких попытки, то есть больше половины от общего количества зафиксированных за весь предыдущий год.При суицидальных попытках в 2014 году погибли 737 подростков, а в 2017 году — 692.В докладе отмечается рост количества суицидов, произошедших под влиянием средств массовой информации: с 22 случаев в 2014-м до 105 в 2017 году. Целенаправленное провоцирующее воздействие с использованием интернета было подтверждено в двух случаях в 2015 году и уже в 173 — за первые шесть месяцев 2017 года.Значительно возросла распространенность «групп смерти». По данным доклада, если до 2014 года такие группы не были известны и не регистрировались вообще, то в 2015 году членство потерпевших в таких группах было подтверждено дважды, в 2016 году — 20 раз, а за первую половину 2017 года подтвердить членство в «группах смерти» удалось уже 287 раз.В десятки раз (с двух в 2014 до 74 в первом полугодии 2017 года) увеличилось количество суицидентов, на телах которых были обнаружены порезы, татуировки, рисунки в виде китов, дельфинов, бабочек, единорогов, медуз, различных символов и аббревиатур, характерных для суицидальной тематики. Благодаря принятым мерам, в том числе привлечению к уголовной ответственности нескольких администраторов «групп смерти», правоохранительным органам удалось во второй половине 2017 года снизить рост числа подростковых самоубийств, отметил докладчик.Кроме того, отмечается увеличение числа сообщений о нападениях в школе. Количество просмотров сообщений на эту тему превысило 75 млн. «Практически все нападавшие были зарегистрированы в социальной сети «ВКонтакте» и увлечены тематикой массовых убийств, интересовались оружием, биографиями известных серийных убийц, состояли в группах «колумбайн».Отдельный раздел посвящен влиянию СМИ, которые возбуждают «искусственный интерес» к данным темам и «подогревают» его. Именно после освещения в СМИ количество подписчиков групп «колумбайн», «скулшутинг», «массовые убийства» резко возросло.- Можно с полной уверенностью утверждать, что СМИ сыграли большую роль в том, что произошло в Перми и Улан-Удэ, — говорится в докладе. Если до публикаций в СМИ о «группах смерти» знали сотни людей, то благодаря СМИ информация об этих группах стала доступна миллионам людей, что привело к резкому росту числа подписчиков, считает Коротких.Он предложил ввести жесткие ограничения на освещение подростковых суицидов и нападений в школах в СМИ.Для борьбы с описанными явлениями предлагается «упразднить анонимность в российском сегменте интернета и упорядочить процедуру регистрации в социальных сетях, ввести обязательность использования достоверных данных, позволяющих идентифицировать личность пользователя с момента активации его учетной записи» и «рассмотреть вопрос о возможности регистрации в сети интернет исключительно через портал государственных услуг».Докладчик предложил также ряд профилактических мер, таких как усиление работы психологов в школах и информирование родителей о признаках неблагополучного состояния ребенка.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 января в школе № 5 Соснового Бора обезумевший 9-классник ворвался в кабинет русского языка и бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Испуганные ученики начали спасаться бегством, а на выходе из кабинета школьник бил их топором.



Шестеро, в том числе и учительница, были тяжело ранены. Две школьницы получили тяжёлые травмы - одна девочка была в медицинской коме из-за травмы головы, второй нападавший отрубил два пальца. За жизнь спасённой Давыдом Мамоновым девочки боролись медики из Санкт-Петербурга. В скором времени раненых выписали из больницы.



Нападавшего школьника задержали после неудачной попытки самоубийства. Сейчас он находится в СИЗО. Арест продлили до середины июля.