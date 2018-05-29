28 мая в правительстве Бурятии прошло торжественное чествование предпринимателей республики под руководством главы Алексея Цыденова
В награждении приняли участие также заместитель председателя правительства РБ по экономическому развитию Игорь Зураев, министр промышленности и торговли РБ Алексей Мишенин, представители министерств и ведомств, общественные организации по поддержке предпринимателей.
- У нас в республике малый и средний бизнес – это основная опора. Больших предприятий – штучно, на одной руке можно пересчитать, а все остальное – малый и средний бизнес. И, конечно, от вашей работы зависит, как наша республика будет жить. Поэтому мерилом работы Правительства республики является то, как вы себя чувствуете. Мы со своей стороны будем стараться работать для того, чтобы у вас все получалось, – поздравил Алексей Цыденов.
Благодарностями, почетными грамотами и званиями отмечено 46 предпринимателей.
По данным минпромторга республики в Бурятии насчитывается более 28 тыс. хозяйствующих субъектов, которые создали рабочие места для 61 тыс. граждан. Каждый шестой работающий в республике занят на малых и средних предприятиях. Малые предприятия сосредоточены в основном в сферах торговли и предоставления услуг населению. Вклад сектора малого и среднего предпринимательства в ВРП республики составляет 22%.
Напомним, что День предпринимателя отмечается с 2007 года по указу Президент РФ Владимира Путина. Одновременно с этим правительство приняло новый закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», вступивший в силу 1 января 2008 года, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Власти Бурятии наградили бизнесменов
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В следственном комитете России рассказали о статистике попыток самоубийств среди несовершеннолетних и предложили меры по ограничению свободы информации в СМИ и интернете в целом
28 мая в правительстве Бурятии прошло торжественное чествование предпринимателей республики под руководством главы Алексея Цыденова
В 2017 году Бурятия получила на первую очередь очистных сооружений 313 миллионов рублей, однако освоить деньги не успели, остатки - 257 миллионов рублей - ушли обратно в федеральный бюджет
Существующие конструкции не отвечают требованиям энергосбережения
После вмешательства прокуратуры устав города приведён в соответствие с действующим федеральным законодательством
ЮНЕСКО выразила серьезное беспокойство по поводу изменения предельно допустимых показателей колебания уровня воды озера Байкал и сокращения его водоохранной зоны
С начала этого пожароопасного сезона в Бурятии по сравнению с 2017 годом отмечается значительное сокращение количества лесных пожаров на 24% - до 178 с 233
Прокурор Бичурского района по обращению местной жительницы провёл проверку исполнения законодательства о мерах социальной поддержки
28 мая заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял Апостольского нунция в РФ Челестино Мильоре по его просьбе
По поручению Алексея Цыденова агентство лесного хозяйства готовит документы на представление к государственной награде посмертно сотрудника Верхне-Баргузинского лесхоза Валерия Жанцанова, проявившего мужество и героизм при спасении своего коллеги на тушении лесного пожара в Курумканском районе
Республика оказалась в числе регионов с самым высоким уровнем протестного голосования на президентских выборах
Ответственного чиновника оштрафовали на 5 тысяч
В Бурятии под угрозой закрытия один из самых больших в стране этнографических комплексов – музей народов Забайкалья. Там гниют и разваливаются старинные усадьбы. Денег на реставрацию экспонатов власти не удаётся найти уже много лет
Эксперимент по доставке почтовых отправлений дронами в Бурятии повторят после поведенной работы над ошибками
Президент России, рассказывая главам государств и правительств зарубежных стран об экономическом развитии страны, отметил Бурятию