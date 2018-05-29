Власти Бурятии наградили бизнесменов

28 мая в правительстве Бурятии прошло торжественное чествование предпринимателей республики под руководством главы Алексея Цыденова



В награждении приняли участие также заместитель председателя правительства РБ по экономическому развитию Игорь Зураев, министр промышленности и торговли РБ Алексей Мишенин, представители министерств и ведомств, общественные организации по поддержке предпринимателей.



- У нас в республике малый и средний бизнес – это основная опора. Больших предприятий – штучно, на одной руке можно пересчитать, а все остальное – малый и средний бизнес. И, конечно, от вашей работы зависит, как наша республика будет жить. Поэтому мерилом работы Правительства республики является то, как вы себя чувствуете. Мы со своей стороны будем стараться работать для того, чтобы у вас все получалось, – поздравил Алексей Цыденов.



Благодарностями, почетными грамотами и званиями отмечено 46 предпринимателей.



По данным минпромторга республики в Бурятии насчитывается более 28 тыс. хозяйствующих субъектов, которые создали рабочие места для 61 тыс. граждан. Каждый шестой работающий в республике занят на малых и средних предприятиях. Малые предприятия сосредоточены в основном в сферах торговли и предоставления услуг населению. Вклад сектора малого и среднего предпринимательства в ВРП республики составляет 22%.



Напомним, что День предпринимателя отмечается с 2007 года по указу Президент РФ Владимира Путина. Одновременно с этим правительство приняло новый закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», вступивший в силу 1 января 2008 года, сообщает пресс-служба правительства РБ.

