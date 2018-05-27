В Улан-Удэ ищут деньги на сохранение этнографического музея

В Бурятии под угрозой закрытия один из самых больших в стране этнографических комплексов – музей народов Забайкалья. Там гниют и разваливаются старинные усадьбы. Денег на реставрацию экспонатов власти не удаётся найти уже много лет



Ворота, привезенные из бурятского старообрядческого села – визитная карточка музея. Им больше ста лет, и они давно нуждаются в реставрации.



- Это, конечно, выцветание красочного слоя, утрата некоторых деталей декоративных, которых здесь великое множество, - поясняет Людмила Гричаник, старший научный сотрудник этнографического музея народов Забайкалья.



Восстановления требует весь старообрядческий комплекс: три усадьбы и несколько хозяйственных построек. В срубе, где воссоздан традиционный интерьер избы зажиточного крестьянина, по стенам пошли трещины, покосилась мебель, расшатались полы. Необходимо также обновить музейную электросеть – ее здесь проложили еще в семидесятые и с тех пор не меняли.



- Мы посчитали, десять электроопор надо поставить. Современные, не оголённые провода, а СИПы – собранные, - говорит Максим Нагуслаев, заместитель директора по административно-хозяйственной части этнографического музея.



Денег на все эти работы у музея нет. По подсчетам сотрудников, на полную реставрацию трех старообрядческих домов нужно 30 миллионов рублей. Власти Бурятии пока смогли выделить только два.



- В этом году в рамках празднования 400-летия протопопа Аввакума мы вошли в программу «Культура Бурятии» для начала ремонтно-реставрационных работ не полностью усадьбы, а этих трех домов. Нам выделено за счет «Культуры Бурятии» 2,2 миллиона, - пояснила Валентина Чойбсонова, главный хранитель этнографического музея народов Забайкалья.



Остальные деньги для реставрации трех усадеб республиканский минкульт планирует просить у Москвы. Сейчас чиновники готовят документы для вступления в госпрограмму «Культура России». Иначе получить деньги из федерального бюджета нельзя: все экспонаты комплекса находятся в собственности региона.



- По каждому объекту требуется проектно-сметная документация. И мы сейчас должны сформировать план мероприятий по каждому объекту. Этот план мероприятий по каждому объекту культурного наследия, я думаю, мы должны разработать к юбилею республики – к 2023 году, - говорит Николай Емонаков, заместитель министра культуры Бурятии.



В музее говорят, что в таком случае экспонаты до начала реставрации не дотянут. Недавно сотрудники комплекса написали письмо в минкульт Бурятии. Пожаловались, что им стыдно за то, как выглядят с таким трудом сохраненные усадьбы. Ведь посетители, которых здесь бывает до полутора сотен в день, тоже это замечают.



- Хотелось бы, чтобы эту красоту, которая, конечно, уже довольно старая и хрупкая, чтобы ее сохранили и для последующих поколений, потому что не только нам это будет интересно, - считает Сергей Дудариков, турист из Благовещенска.



Сотрудники музея надеются, что чиновники смогут ускорить решение проблемы. Иначе, говорят они, один из самых больших в стране этнографических комплексов придется закрыть. И вступать в госпрограмму региону будет просто не с чем, сообщает ОТР.

