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Цыденов: Сокращение водоохранной зоны Байкала не опасно для озера

Власть, 
Сокращение водоохранной зоны Байкала и исключение из ее границ населенных пунктов не повлечет ущерб экологии озера, но облегчит жизнь местному населению. Такое мнение высказал ТАСС в интервью в рамках Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило границы новой водоохранной зоны Байкала, подвергнув ее серьезному сокращению. За ее пределы были вынесены несколько десяткой населенных пунктов в Иркутской области и Бурятии. В связи с такой корректировкой экологи выступили против изменения.

- Это не ущерб экологии. Это здравый смысл, - сказал глава Бурятии.

Он пояснил, что прежние границы водоохранной зоны были сформированы без учета научных исследований. Теперь же все обосновано результатами анализа, проведенного Институтом географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН.

- При этом в населенных пунктах граница в 200 метров от уреза воды осталась, - пояснил он. - Изменения коснулись того, что теперь можно ездить по дорогам без твердого покрытия: раньше люди, допустим, ставили машину у себя во дворе, и это было нарушением закона.

Еще, по словам Цыденова, легальными стали АЗС - это необходимо, уверен глава республики, иначе люди вынуждены хранить топливо у себя в хозяйстве, а это небезопасно с точки зрения той же экологии и противопожарных мер. Плюс теперь разрешено добывать общераспространенные полезные ископаемые - песок, щебень, которые ранее добывались в пределах Центральной экологической зоны, но этого не позволяла водоохранная зона.

- Все основные ограничения остались: земля, как и прежде, ограничена в обороте, поскольку это зона наследия ЮНЕСКО, она не изменилась. Как нельзя было добывать полезные ископаемые, так их и нельзя добывать, потому что Центральная экологическая зона не изменилась, - пояснил Цыденов.
правительство республики
 
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