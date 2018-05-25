Сокращение водоохранной зоны Байкала и исключение из ее границ населенных пунктов не повлечет ущерб экологии озера, но облегчит жизнь местному населению. Такое мнение высказал ТАСС в интервью в рамках Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов
Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило границы новой водоохранной зоны Байкала, подвергнув ее серьезному сокращению. За ее пределы были вынесены несколько десяткой населенных пунктов в Иркутской области и Бурятии. В связи с такой корректировкой экологи выступили против изменения.
- Это не ущерб экологии. Это здравый смысл, - сказал глава Бурятии.
Он пояснил, что прежние границы водоохранной зоны были сформированы без учета научных исследований. Теперь же все обосновано результатами анализа, проведенного Институтом географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН.
- При этом в населенных пунктах граница в 200 метров от уреза воды осталась, - пояснил он. - Изменения коснулись того, что теперь можно ездить по дорогам без твердого покрытия: раньше люди, допустим, ставили машину у себя во дворе, и это было нарушением закона.
Еще, по словам Цыденова, легальными стали АЗС - это необходимо, уверен глава республики, иначе люди вынуждены хранить топливо у себя в хозяйстве, а это небезопасно с точки зрения той же экологии и противопожарных мер. Плюс теперь разрешено добывать общераспространенные полезные ископаемые - песок, щебень, которые ранее добывались в пределах Центральной экологической зоны, но этого не позволяла водоохранная зона.
- Все основные ограничения остались: земля, как и прежде, ограничена в обороте, поскольку это зона наследия ЮНЕСКО, она не изменилась. Как нельзя было добывать полезные ископаемые, так их и нельзя добывать, потому что Центральная экологическая зона не изменилась, - пояснил Цыденов.
Цыденов: Сокращение водоохранной зоны Байкала не опасно для озера
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сокращение водоохранной зоны Байкала и исключение из ее границ населенных пунктов не повлечет ущерб экологии озера, но облегчит жизнь местному населению. Такое мнение высказал ТАСС в интервью в рамках Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов
24 мая в здании правительства Бурятии состоялось заседание по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100–летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи
Бурятия заключила с Агентством стратегических инициатив (АСИ) два соглашения, предполагающие в том числе внедрение лучших практик социально-экономического развития субъектов РФ на территории республики
На предварительном голосовании были выявлены многочисленные нарушения
Виктор Сахаровский является почётным гражданином города
Заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии России встретился с личным составом территориального Управления
Медучреждение не рассчиталось полностью по 45 контрактам
24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума глава республики Алексей Цыденов и заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников было подписали соглашение о сотрудничестве между банком и регионом
Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума глава республики Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве с директором Фонда «Росконгресс» Александром Стуглевым и председателем правления общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» Владимиром Груздевым
24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума правительство Бурятии, РЖД и «СГ-транс» заключили соглашение. В рамках соглашении планируется создать терминально-логистический центр на станции Тальцы
Участие Читинского района в губернаторском проекте «Забайкалье – территория будущего» позволит муниципалитету осуществить одно из общественных начинаний, задуманных местной властью и общественностью
По словам Андреяна Зыбынова, для него участие в четвёртой избирательной кампании – очень серьёзное и ответственное решение
Заказчик нарушил сроки при проведении аукциона на содержание дороги
В форуме также принимает участие президент Путин
Республиканский парламент рассмотрит вопрос через две недели на внеочередной сессии