В Бурятии внедрят 15 лучших практик АСИ

Бурятия заключила с Агентством стратегических инициатив (АСИ) два соглашения, предполагающие в том числе внедрение лучших практик социально-экономического развития субъектов РФ на территории республики



Документы о сотрудничестве подписали сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор Светлана Чупшева на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума-2018.



В соглашении перечислены ключевые направления сотрудничества, которые будут способствовать улучшению инвестиционного климата, развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства и в социальной сфере, в том числе путем реализации общественно значимых проектов и инициатив на территории Республики Бурятия.



Второе соглашение предусматривает внедрение в республике успешных проектов и инициатив в рамках стратегической инициативы Агентства социально-экономического развития, подтвердившие свою эффективность в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.



В перечень успешных практик, выбранных правительством Бурятии для реализации на территории республики, вошли 15 проектов в социальной и транспортной сферах, ЖКХ, энергосбережении, промышленности. Среди них «Строительство современной автоматизированной биокотельной», «Модернизация централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения», «Создание системы переработки и утилизации ТКО», «Создание современной системы переработки ТКО», «Внутримуниципальная производственная кооперация», «Традиции народной культуры – на кончиках пальцев».



После церемонии подписания глава Бурятии поблагодарил коллектив Агентства стратегических инициатив и лично Светлану Чупшеву за сотрудничество.



- Под вашим руководством мы сделали большой рывок вперед, на 35 позиций сдвинулись в рейтинге регионов (Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России- ред.). Но главное не место в рейтинге, а то, как чувствуют себя наши люди, наш бизнес. Работа, которую вы ведете, - это основа развития экономики всех регионов. Будем сотрудничать дальше. У нас большая работа впереди, - сказал Алексей Цыденов.

Сотрудничество между Бурятией и АСИ имеет системный характер. В 2017 году в столице республики прошла Стратегическая сессия с участием команды АСИ по вопросам повышения инвестиционной привлекательности республики. Разработанные рекомендации легли в Дорожную карту по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Бурятии на 2017-2018 г., сообщает пресс-служба правительства РБ.

