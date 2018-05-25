Мэр Улан-Удэ поздравил ветерана с 95-летием



Сахаровский Виктор Фёдорович родился 25 мая 1923 года в селе Бутукей Нукутского района Иркутской области. Участник Великой Отечественной войны. Призван в армию в 1941 году.



В Чите окончил школу младших командиров. В должности командира стрелкового взвода в составе 62 армии участвовал в Сталинградской битве. Воевал на Западном фронте командиром взвода, оборонял город Ржев. Награждён орденами Отечественной войны I степени и II степени, медалью «За победу над Германией».



После войны трудился в сельском хозяйстве и в органах прокуратуры. У ветерана 7 внуков и 17 правнуков.

