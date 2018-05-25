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Мэр Улан-Удэ поздравил ветерана с 95-летием

Мэр Улан-Удэ поздравил ветерана с 95-летием
Власть,  Фото:Управление по информационной политике
Виктор Сахаровский является почётным гражданином города

25 мая мэр Улан-Удэ Александр Голков поздравил с 95-летним юбилеем почётного гражданина города, участника Великой Отечественной войны Виктора Фёдоровича Сахаровского, сообщает пресс-служба мэрии.

- От всей души желаю вам крепкого здоровья и заботы близких. Мы рады, что в Улан-Удэ живут такие достойные, заслуженные люди, которые могут показать пример подрастающему поколению, - поздравил Александр Голков ветерана. 



Сахаровский Виктор Фёдорович родился 25 мая 1923 года в селе Бутукей Нукутского района Иркутской области. Участник Великой Отечественной войны. Призван в армию в 1941 году. 

В Чите окончил школу младших командиров. В должности командира стрелкового взвода в составе 62 армии участвовал в Сталинградской битве. Воевал на Западном фронте командиром взвода, оборонял город Ржев. Награждён орденами Отечественной войны I степени и II степени, медалью «За победу над Германией». 

После войны трудился в сельском хозяйстве и в органах прокуратуры. У ветерана 7 внуков и 17 правнуков. 
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