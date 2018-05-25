Районная больница в Бурятии задолжала поставщикам 9,7 миллиона

Медучреждение не рассчиталось полностью по 45 контрактам



Гусиноозёрская межрайонная прокуратура проверила государственных заказчиков на предмет своевременности оплаты по контрактам.



Установлено, что Гусиноозёрская центральная районная больница контракты на поставку лекарственных средств и расходных материалов заключала на суммы, превышающие объёмы финансирования, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности.



- Это повлекло образование кредиторской задолженности перед исполнителями по 45 исполненным в прошлом году контрактам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор главному врачу медучреждения внёс представление. В результате нарушения устранены, виновный сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности.



В настоящее время районная больница погасла долги перед исполнителями на 9,7 миллиона рублей.

