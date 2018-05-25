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Районная больница в Бурятии задолжала поставщикам 9,7 миллиона

Районная больница в Бурятии задолжала поставщикам 9,7 миллиона
Власть,  Фото:pixabay.com
Медучреждение не рассчиталось полностью по 45 контрактам

Гусиноозёрская межрайонная прокуратура проверила государственных заказчиков на предмет своевременности оплаты по контрактам.

Установлено, что Гусиноозёрская центральная районная больница контракты на поставку лекарственных средств и расходных материалов заключала на суммы, превышающие объёмы финансирования, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности.

- Это повлекло образование кредиторской задолженности перед исполнителями по 45 исполненным в прошлом году контрактам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокурор главному врачу медучреждения внёс представление. В результате нарушения устранены, виновный сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время районная больница погасла долги перед исполнителями на 9,7 миллиона рублей. 
прокуратура
 
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