Правительство Бурятии подписало соглашение с «Росконгрессом»

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума глава республики Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве с директором Фонда «Росконгресс» Александром Стуглевым и председателем правления общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» Владимиром Груздевым
Соглашение направлено на развитие сотрудничества в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Бурятии в целом, а также на продвижение перспективных инвестиционных и экспортных проектов республики.
По словам Алексея Цыденова, «благодаря подписанному сегодня трехстороннему соглашению возможности Бурятии будут представлены на главных экономических российских и международных площадках, повысится инвестиционная привлекательность нашей республики, будут продвигаться перспективные проекты на внутренние и внешние рынки».
Основными направлениями сотрудничества станут организация комплекса мероприятий с целью презентации инвестиционного и экспортного потенциала Бурятии, продвижение инвестиционных проектов региона через международную и региональную партнерскую сеть Фонда «Росконгресс».
А также - продвижение республики на главных экономических площадках Российской Федерации и в рамках проекта «Регионы России: новые точки роста», на основных конгрессно-выставочных мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Российский инвестиционный форум, Российская энергетическая неделя и др.
Одним из направлений сотрудничества также является содействие в организации правового сопровождения инвестиционных проектов Республики Бурятия Ассоциацией юристов России.
Кроме того, стороны будут способствовать совместному развитию национального бренда «Сделано в России» - коммуникационного проекта, нацеленного на продвижение и повышение узнаваемости продукции, бизнеса и культуры России на внутреннем и внешних рынках.
Правительство Бурятии на протяжении ряда лет плодотворно взаимодействует с Фондом «Росконгресс». На территории республики планируется проведение выездной сессии «Регионы России: новые точки роста», к участию в которой будут привлечены представители Агентства стратегических инициатив, Российского экспортного центра, а также представители агентств и фондов по развитию промышленности и малого предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Правительство Бурятии подписало соглашение с «Росконгрессом»
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