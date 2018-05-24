24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума правительство Бурятии, РЖД и «СГ-транс» заключили соглашение. В рамках соглашении планируется создать терминально-логистический центр на станции Тальцы
Подписи под документом поставили глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент АО «СГ-транс» Сергей Калетин.
Подписанное соглашение направлено на стимулирование притока частных инвестиций в экономическую сферу республики, синхронизацию развития транспортно-логистической инфраструктуры на ее территории и повышение качества обслуживания и доступности предоставляемых услуг для грузовладельцев, в том числе за счет использования инновационных логистических технологий.
Стороны договорились о совместной разработке технико-экономического обоснования транспортно-логистического центра (ТЛЦ) на базе грузового двора станции Тальцы. Так, в зону ответственности республики предположительно будут входить такие аспекты, как реконструкция (строительство) автомобильных дорог и развязок, электроснабжение, подготовка коммуникаций. Заключение такого cоглашения позволит республике обосновать вложение бюджетных средств в создание ТЛЦ, а также выходить на федеральный уровень с заявкой на включение в федеральные целевые программы.
Единый проект ТЛЦ включает в себя контейнерный, контрейлерный, универсальный терминалы и таможенный пост, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В Бурятии создадут логистический центр на станции Тальцы
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