Участие Читинского района в губернаторском проекте «Забайкалье – территория будущего» позволит муниципалитету осуществить одно из общественных начинаний, задуманных местной властью и общественностью
Речь идёт об отсутствии в ряде школ района тёплых туалетов. Проект, предложенный муниципалитетом, получил название «Чистая школа».
- Для себя мы определили четыре образовательных учреждения, где запланировано оборудовать теплые туалеты, - рассказал начальник отдела ЖКХ и строительства администрации Читинского района Сергей Назаров.
По его словам, работы планируется провести в школах, расположенных в сёлах Елизаветино, Маккавеево, а также на станциях Ингода и Лесная.
Сметная документация на реализацию муниципального проекта «Чистая школа» уже составлена. Всего на обустройство четырех тёплых туалетов в школах района будет выделено 2 миллиона рублей, которые планируется получить в рамках краевого проекта «Забайкалье – территория будущего».
Решение этого вопроса позволит соблюсти современные санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также способствует улучшению здоровья учеников школ.
Работы планируется осуществить в июле-августе текущего года, сообщает пресс-служба губернатора.
В Забайкалье губернаторский проект позволит построить тёплые туалеты в школах
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