В Забайкалье губернаторский проект позволит построить тёплые туалеты в школах

Участие Читинского района в губернаторском проекте «Забайкалье – территория будущего» позволит муниципалитету осуществить одно из общественных начинаний, задуманных местной властью и общественностью



Речь идёт об отсутствии в ряде школ района тёплых туалетов. Проект, предложенный муниципалитетом, получил название «Чистая школа».



- Для себя мы определили четыре образовательных учреждения, где запланировано оборудовать теплые туалеты, - рассказал начальник отдела ЖКХ и строительства администрации Читинского района Сергей Назаров.



По его словам, работы планируется провести в школах, расположенных в сёлах Елизаветино, Маккавеево, а также на станциях Ингода и Лесная.



Сметная документация на реализацию муниципального проекта «Чистая школа» уже составлена. Всего на обустройство четырех тёплых туалетов в школах района будет выделено 2 миллиона рублей, которые планируется получить в рамках краевого проекта «Забайкалье – территория будущего».



Решение этого вопроса позволит соблюсти современные санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также способствует улучшению здоровья учеников школ.



Работы планируется осуществить в июле-августе текущего года, сообщает пресс-служба губернатора.

