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Депутата Хурала Абушеева лишат мандата за уголовную судимость

Депутата Хурала Абушеева лишат мандата за уголовную судимость
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Республиканский парламент рассмотрит вопрос через две недели на внеочередной сессии

5 июня состоится внеочередная сессия Народного Хурала Бурятии. В повестке всего три вопроса, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Кроме утверждения даты сентябрьских выборов в республиканский парламент, депутаты рассмотрят вопрос сложения полномочий депутата с Виктора Абушеева. И, поскольку это вопрос фактически решённый, сразу планируется внести изменения в состав совета Хурала и комитета по бюджету, налогам и финансам, членом которых являлся осуждённый депутат.

Как сообщал «Байкал-Daily», 59-летний Виктор Абушеев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

С 2008 года Абушеев был учредителем ООО «Байкальская строительная компания». В 2013 году в связи с избранием депутатом Народного Хурала он формально избавился от доли, хотя фактически продолжал единолично руководить компанией.

В августе 2014 года фирма выиграла контракт на строительство объектов электроснабжения автотуристического кластера «Байкальский» в селе Нижняя Иволга Иволгинского района.

В частности, компания должна была разместить на территории кластера пять трансформаторных подстанций общей стоимостью более 33 миллионов рублей.

- Однако из корыстных побуждений для хищения бюджетных денежных средств Абушеев в рамках исполнения государственного контракта распорядился закупить более дешёвое оборудование. В итоге его компанией на туристический объект были поставлены пять трансформаторных подстанций другой модификации с худшими характеристиками и общей стоимостью 20 миллионов рублей. После этого обвиняемый депутат ввёл в заблуждение представителя заказчика, который согласовал замену поставленного оборудования и подписал документы для его полной оплаты. В итоге подрядчику незаконно была оплачена поставка более дешёвых трансформаторных подстанций по их сметной стоимости в размере более 33 миллионов рублей, что повлекло хищение почти 13,5 миллиона бюджетных рублей, которыми Абушеев в последствие распорядился по своему усмотрению, - сообщала пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

В ходе предварительного следствия Абушеев добровольно вернул в казну более 8 миллионов рублей. Для возмещения оставшейся части наложен арест на имущество депутата: дом, земельный участок и несколько нежилых помещений. Приговором суда ему назначено 4 года условно с испытательным сроком на 3 года.

Справка:

Абушеев Виктор Мункожапович родился 5 июля 1958 года.

Образование получал в Бурятском государственном педагогическом институте имени Банзарова и Сибирском финансовом институте.

Он является председателем совета директоров скандально известного ЗАО «Байкалжилстрой», который не смог в срок окончить строительство новостройки по улице Комсомольская, 10, не выполнив свои обязательства перед дольщиками.

Абушеев прошёл в Народный Хурал в 2013 году по одномандатному избирательному округу №3 – Джидинскому району.

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