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Минэнерго: Поставки электроэнергии из Бурятии в Монголию под вопросом

Власть, 
«Сдерживающим фактором является отсутствие ярко выраженной позиции коллег из Монголии», заявил замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко

Сегодня в Улан-Удэ после заседания замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко отметил, что «существующие возможности энергосистемы могут обеспечить дополнительные поставки в Монголию».

- Сдерживающим фактором у нас пока является отсутствие ярко выраженной позиции коллег из Монголии по поводу покупки электрической энергии из Российской Федерации. Все возможности для увеличения объёма поставок есть, если коллегам понадобится ещё больше электрической энергии, то у нас есть варианты по увеличению пропускной способности сетей. То есть мы это тоже готовы сделать, но нам нужна ответная реакция на наше предложение, - сообщил он.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, поставки электроэнергии в соседнюю страну решат вопросы экологии. Так как строительство ГЭС в Монголии на реке Селенга, по мнению экспертов и учёных, может отрицательно сказаться на озере Байкал, для которого Селенга является главной артерией. Альтернативным вариантом здесь выступает продажа электроэнергии Монголии.

Кроме того, проект по экспорту продукции повлечёт за собой появление новых рабочих мест. Также он может снизить стоимость сетевой составляющей для потребителя Бурятии.

- У нас в цене для потребителей Бурятии сама большая составляющая – это сетевая. И мы хотим выстроить систему поставки электроэнергии в Монголию таким образом, чтобы увеличение объёмов поставки электроэнергии по сетям в Монголию позволяло снизить стоимость сетевой составляющей для потребителя Бурятии. Это не совсем простая схема, поскольку экспортная энергия идёт по сетям ФСК, у нас внутреннее потребление - по сетям МРСК. Но есть наработки, в том числе по двухставочным тарифам для ФСК, - объяснил он.

Алексей Цыденов подчеркнул, что проект решает целый комплекс вопросов.
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