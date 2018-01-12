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Глава Бурятии назначил замминистра туризма Власть, Ранее Баярма Цыдыпова участвовала в конкурсе на пост министра туризма Бурятии

Власти Улан-Удэ пытаются пролоббировать применение реагентов на дорогах Власть, Речь идёт о химических реагентах, которые пока использовать запрещено. Мешает Центральная водоохранная зона Байкала. Пока коммунальные службы вынуждены справляться «дедовскими» методами: при помощи лопат, тяжелой техники и разбрасывании песка

65-летнюю уроженку Забайкалья выдвинули в президенты России Власть, Уроженка Забайкалья Наталья Лисицына, в 92 году переехавшая на постоянное место жительства в Петербург, стала выдвинутым кандидатом в президенты России. Теперь ей необходимо собрать 100 тысяч подписей для регистрации

Шойгу обратился с просьбой к Алексею Цыденову Власть, «Важно понимать, что профессия военного сопряжена с риском для жизни и здоровья, тяжёлыми нагрузками и выполнением специальных задач вдали от дома. В этих условиях личный состав должен быть уверен, что его родные и близкие ни в чем не нуждаются», - обратился министр обороны России

Шойгу призвал Бурятию решить проблемы семей военнослужащих Власть, Глава минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание, где обсудил с главами пяти регионов вопросы социального обеспечения семей военнослужащих

Минстрой Бурятии: Праздники прошли без аварий в сфере ЖКХ Власть, В Бурятии новогодние праздники прошли без аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса. Об этом сегодня на планерном совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова сообщил министр строительства и модернизации ЖКК Николай Рузавин

Чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту Власть, В обновленных рекомендациях по декларированию доходов чиновников впервые упомянуты виртуальные валюты