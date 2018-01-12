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Глава Бурятии назначил замминистра туризма
Власть, 12.01.2018 11:14 Фото:
Ранее Баярма Цыдыпова участвовала в конкурсе на пост министра туризма Бурятии
На пост заместителя министра туризма Бурятии назначена Баярма Цыдыпова. Ранее она уже отвечала за развитие отрасли, возглавляя комитет по туризму министерства экономики Бурятии.
Постановление о назначении Цыдыповой замминистра в недавно созданное министерство глава республики Алексей Цыденов подписал 10 января.
«Постановляю назначить Цыдыпову Баярму Батуевну на должность заместителя министра туризма Республики Бурятия – председателя комитета стратегического управления развитием туризма и заключить с ней служебный контракт с 9 января 2018 года», - говорится в документе.
Отметим, Баярма Цыдыпова пробовалась на конкурс министра туризма. По информации «Байкал-Daily», она не была допущена даже ко второму конкурсному этапу.
Министром, напомним, была выбрана Мария Бадмацыренова, прежде трудившаяся зампредседателя комитета экономического развития и туризма Улан-Удэ - начальником отдела развития туризма.
Она уже пообещала создание стратегии и госпрограммы развития туризма в Бурятии.
«Структура министерства немного поменяется. Я её пересмотрю с учётом подходов проектного управления. Самое главное для меня сейчас - набрать команду единомышленников. Могу точно сказать, открытость и доступность нового министерства будет максимальной, освещение деятельности министерства будет вестись буквально в режиме реального времени», - заявила Мария Бадмацыренова.
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