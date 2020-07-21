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Приезд Стивена Сигала в Иволгинский дацан вызвал ажиотаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Перед Стивеном Сигалом били кости, показывали борьбу, а сам он удивлял знанием японского языка. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Стивен Сигал знает японские полуматерные слова, об этом рассказал экс-сумоист Анатолий Михаханов во время визита звезды Голливуда в Иволгинский дацан. Приезд знаменитости вызвал огромный ажиотаж. При входе на территорию дацана Стивена окружила толпа людей, которые так и хотели сделать снимок со звездой.



Многим удалось сделать заветный снимок. Лама Аюр Дагбадоржин выложил фотографию на своей странице в Facebook.



После осмотра дацана для голливудской звезды устроили показательные выступления по разбиванию хребтовой кости. Мастерство демонстрировал победитель турнира фестиваля «Алтан Мундарга» Жалсып Манзаров. Он эффектно разбил кости и показал их Стивену Сигалу.



Также состоялись показательные выступления борцов. За соревнованиями Стивен Сигал следил в окружении лам. Они пили чай с молоком.

Затем его проводили в Галерею искусств народов Азии. Туда журналистов не пустили. Оттуда Сигал вышел с пакетом, вероятно, звезде сделали подарок. А после актёра накормили. Как раз в этот момент, когда ждали звезду снаружи юрты, Анатолий Михаханов рассказал, что ему удалось пообщаться со Стивеном Сигалом. Одной из тем для беседы стало то, что они оба долгое время прожили в Японии: Стивен – 20 лет, Анатолий – 19.

- Чисто разговаривает на японском, я был удивлён. Даже знает слова, которые не знают сами японцы. Такие полуматерные слова, - смеясь, поделился Анатолий.



Кроме развлечений, Стивен Сигал отвёл часть визита под духовную практику. Он помолился в дацане. Глава буддистов России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев на своей странице в соцсети написал, что вместе со Стивеном Сигалом они поклонились Хамбо Ламе Этигэлову, чьё нетленное тело хранится в дацане, и поднесли мандалу.

В Бурятии Стивен Сигал пробудет неделю. Завтра он отправится в Тарбагатайский район, где познакомится с культурой старообрядцев. В группе «Тарбагатай-инфо» сообщается, что встречу подготовит ООО «Центр старообрядцев». Планируется встреча гостя на горе Спящий Лев, а затем посещение Древлеправославного храма и музея культуры и быта семейских. Конечно же, Сигала своими фирменными блюдами угостят семейские. Также ему покажут старинный свадебный обряд.

Также Сигал планирует посетить этно-комплекс «Степной кочевник». Он проведёт тренировку со спортсменами республики. В завершении визита он отдохнёт на Байкале.

Как сообщал «Байкал-Daily», Сигал прилетел в Бурятию вечером в понедельник. Во время вчерашней экскурсии по городу глава Бурятии Алексей Цыденов предлагал молодёжи, которая гуляла на площади Советов, сфотографироваться со знаменитостью.

Стивен Сигал по вероисповеданию буддист. Он женат на гражданке Монголии. У актёра бурятские корни.


Стивен Сигал голливуд буддизм Иволгинский дацан
 
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