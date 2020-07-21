Приезд Стивена Сигала в Иволгинский дацан вызвал ажиотаж

Публикация от Улан-Удэ. Бурятия. Байкал (@buryatia_online) 21 Июл 2020 в 1:40 PDT

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Публикация от Улан-Удэ. Бурятия. Байкал (@buryatia_online) 21 Июл 2020 в 12:49 PDT

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Публикация от Улан-Удэ. Бурятия. Байкал (@buryatia_online) 20 Июл 2020 в 11:36 PDT

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