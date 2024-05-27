В республике резко похолодает
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды. Вечером 27 мая она испортится в юго-западных районах, а 28-го и 29-го – на юге республики. Синоптики обещают дожди, местами – сильные, грозы, ливни и даже град.
В горах юго-запада и южного Прибайкалья ожидается мокрый снег. Ветер усилится до 19-24 метров в секунду. Кроме того, возможны пыльные бури. Температура за окном опустится на 10 и более градусов, сообщили в агентстве ГО и ЧС.
Спасатели призывают всех быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности, находясь на улице. А водителей просят не забывать о скоростном режиме и дистанции по возможности отказаться от дальних поездок.
На Бурятию обрушатся ливни, грозы и пыльные бури
Общество, Фото:
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