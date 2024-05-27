Леса Улан-Удэ патрулируют круглосуточно

Прогулки по лесу запрещены



В Улан-Удэ действует особый противопожарный режим, в связи с чем запрещено посещение городских лесов и разведение в городе открытого огня. Об этом напомнили сегодня в мэрии.



В администрации подчеркнули, что сотрудники МБУ «Городское лесничество» круглосуточно патрулируют леса.



За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен административный штраф: для граждан в размере от 40 до 50 тыс рублей, для юридических лиц – от 100 до 400 тыс рублей.



Если вы увидели лесной пожар, следует позвонить на номер 20-44-44 или 112.



