Три семьи погибших участников СВО из Бурятии получили автомобили

Ключи им вручили на международном турнире в Москве



Новые автомобили получили три семьи погибших на СВО военнослужащих из Бурятии.



Ключи от машин вручил 25 мая глава Бурятии Алексей Цыденов на XVIII международном турнире по дзюдо среди полиции и армии в Москве. Это спортивное состязание посвятили памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. На мероприятие пригласили более 50 семей со всей страны, потерявших своих мужей, сыновей или отцов. Среди них и три семьи из Бурятии.



- Из Бурятии ушли Томских Алексей Александрович, Гомбоев Жаргал Баирович, Мухаметов Асхат Анфасович - русский, бурят, татарин. Православие, буддизм, ислам. Разные национальности, разные веры. Но мы один народ, у нас одна судьба. И только одна Победа, - заявил глава Бурятии.



Три автомобиля Changan Alsvin передали семьям Жаргала Гомбоева из села Мыла Закаменского района, Алексея Томских из села Гусиное Озеро Селенгинского района и Асхата Мухаметова из Улан-Удэ.



- Спасибо, что нас поддержали, что нас не забыли. Мы были приятно удивлены, - отметила Наталья Гомбоева.



Жаргал Гомбоев – Герой Российской Федерации, командир мотострелкового взвода третьей мотострелковой роты первого мотострелкового батальона 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, гвардии капитан. На первом этапе СВО принял участие в 30 разведывательных операциях, его взвод уничтожил семь блокпостов, 18 пикапов. В мае 2022 года получил ранение. После лечения и реабилитации в июле вернулся в строй. На изюмском направлении возглавляемая им штурмовая группа уничтожила семь опорных пунктов и БМП. На херсонском направлении бронегруппа уничтожила танк и, скорректировав огонь артиллерии, помогла вывести из строя еще два танка.



15 февраля 2023 года в районе Угледара бронегруппа Гомбоева подавила два опорных пункта, обеспечив успешное продвижение российского штурмового отряда, но капитан попал под миномётный обстрел и получил смертельные ранения. У Жаргала Баировича остались супруга Наталья Александровна, сын и три дочери.



У Алексея Томских с супругой Анной Михайловной семеро детей от четырех лет до 21 года - пять дочерей и два сына. В февраля 2023 года Алексей Томских пошёл добровольцем на СВО старшим наводчиком. Погиб 6 июня 2023 года, проявив в бою отвагу и мужество, награждён орденом Мужества посмертно.



Асхат Мухаметов - командир танкового взвода, гвардии капитан. Награжден орденом Мужества посмертно. По окончании Казанского высшего военного командного училища в звании лейтенанта был направлен на службу в Улан-Удэ, в пятую отдельную гвардейскую Тацинскую Краснознаменную, ордена Суворова второй степени ударную танковую бригаду.



При выполнении боевого задания под Херсоном получил тяжёлое ранение в голову и руку. Не приходя в сознание, скончался в госпитале 30 сентября 2022 года. У Асхата Мухаметова остались супруга Жаргалма Раднажаповна и двое детей - пятилетняя дочь и трехлетний сын.



