27 мая

26 мая

Популярное

Три семьи погибших участников СВО из Бурятии получили автомобили

Три семьи погибших участников СВО из Бурятии получили автомобили
Общество,  Фото:egov-buryatia.ru
Ключи им вручили на международном турнире в Москве

Новые автомобили получили три семьи погибших на СВО военнослужащих из Бурятии.

Ключи от машин вручил 25 мая глава Бурятии Алексей Цыденов на XVIII международном турнире по дзюдо среди полиции и армии в Москве. Это спортивное состязание посвятили памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. На мероприятие пригласили более 50 семей со всей страны, потерявших своих мужей, сыновей или отцов. Среди них и три семьи из Бурятии.

- Из Бурятии ушли Томских Алексей Александрович, Гомбоев Жаргал Баирович, Мухаметов Асхат Анфасович - русский, бурят, татарин. Православие, буддизм, ислам. Разные национальности, разные веры. Но мы один народ, у нас одна судьба. И только одна Победа, - заявил глава Бурятии.

Три автомобиля Changan Alsvin передали семьям Жаргала Гомбоева из села Мыла Закаменского района, Алексея Томских из села Гусиное Озеро Селенгинского района и Асхата Мухаметова из Улан-Удэ.

- Спасибо, что нас поддержали, что нас не забыли. Мы были приятно удивлены, - отметила Наталья Гомбоева.

Жаргал Гомбоев – Герой Российской Федерации, командир мотострелкового взвода третьей мотострелковой роты первого мотострелкового батальона 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, гвардии капитан. На первом этапе СВО принял участие в 30 разведывательных операциях, его взвод уничтожил семь блокпостов, 18 пикапов. В мае 2022 года получил ранение. После лечения и реабилитации в июле вернулся в строй. На изюмском направлении возглавляемая им штурмовая группа уничтожила семь опорных пунктов и БМП. На херсонском направлении бронегруппа уничтожила танк и, скорректировав огонь артиллерии, помогла вывести из строя еще два танка.

15 февраля 2023 года в районе Угледара бронегруппа Гомбоева подавила два опорных пункта, обеспечив успешное продвижение российского штурмового отряда, но капитан попал под миномётный обстрел и получил смертельные ранения. У Жаргала Баировича остались супруга Наталья Александровна, сын и три дочери.

У Алексея Томских с супругой Анной Михайловной семеро детей от четырех лет до 21 года - пять дочерей и два сына. В февраля 2023 года Алексей Томских пошёл добровольцем на СВО старшим наводчиком. Погиб 6 июня 2023 года, проявив в бою отвагу и мужество, награждён орденом Мужества посмертно.

Асхат Мухаметов - командир танкового взвода, гвардии капитан. Награжден орденом Мужества посмертно. По окончании Казанского высшего военного командного училища в звании лейтенанта был направлен на службу в Улан-Удэ, в пятую отдельную гвардейскую Тацинскую Краснознаменную, ордена Суворова второй степени ударную танковую бригаду.

При выполнении боевого задания под Херсоном получил тяжёлое ранение в голову и руку. Не приходя в сознание, скончался в госпитале 30 сентября 2022 года. У Асхата Мухаметова остались супруга Жаргалма Раднажаповна и двое детей - пятилетняя дочь и трехлетний сын.

автомобили военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Главное, что мне не всё равно»
«Главное, что мне не всё равно»
Общество, 27.05.2024
Улан-удэнка создаёт общественное движение, отстаивающее права жителей микрорайонов юго-восточной части города 
27 бурятских шаманов попросили божеств о процветании республики
27 бурятских шаманов попросили божеств о процветании республики
Общество, 27.05.2024
Они покамлали на весну и открыли небесные врата
Три семьи погибших участников СВО из Бурятии получили автомобили
Три семьи погибших участников СВО из Бурятии получили автомобили
Общество, 27.05.2024
Ключи им вручили на международном турнире в Москве
В райцентре в Бурятии из-за футбольного поля для детей «убили» дорогу
В райцентре в Бурятии из-за футбольного поля для детей «убили» дорогу
Общество, 27.05.2024
Местным жителям пообещали привести её в порядок
В Улан-Удэ днём до +30 градусов
В Улан-Удэ днём до +30 градусов
Общество, 27.05.2024
По республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы
Жительницу Бурятии оштрафовали за побои
Жительницу Бурятии оштрафовали за побои
Общество, 26.05.2024
Женщина признала свою вину
В Бурятии введён полный запрет на посещение леса
В Бурятии введён полный запрет на посещение леса
Общество, 26.05.2024
На территории региона установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний
В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по конным скачкам
В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по конным скачкам
Общество, 26.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с захватывающих соревнований
В Улан-Удэ общественники просят отремонтировать разваливающиеся площадки
В Улан-Удэ общественники просят отремонтировать разваливающиеся площадки
Общество, 26.05.2024
«На обеих площадках – оборудование, которое было установлено 30-40 лет назад», - сообщают активисты
Улан-удэнка украла более 100 тысяч рублей с карты родственницы
Улан-удэнка украла более 100 тысяч рублей с карты родственницы
Общество, 26.05.2024
Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление  
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
Общество, 26.05.2024
Воздух прогреется до +28
Известный общественник проведёт древний бурятский обряд
Известный общественник проведёт древний бурятский обряд
Общество, 25.05.2024
Эрдэни Дымчиков отметил, что благодаря этому обряду человек привязывается энергетически к своей родине
В Бурятии ветераны УФСИН собрали гуманитарную помощь для участников СВО
В Бурятии ветераны УФСИН собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Общество, 25.05.2024
Для военнослужащих закупили товары первой необходимости

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^