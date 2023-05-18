В Бурятии охотникам не позволили отведать смертельно опасной медвежатины

Охотники добыли медведей, которые были заражены



В Бурятии выявили два случая трихинеллеза в мясе медведей. Паразита обнаружили в лаборатории при проверке предоставленного охотниками мяса.



Оба заражённых медведя были добыты в Иволгинском районе – в местностях Хардык и Верховье Оронгоя сельского поселения «Гильбиринское».



Заражённое мясо было отправлено на уничтожение, сообщили в управлении ветеринарии.



Трихинеллез – одна из разновидностей гельминтоза. Заболевание вызывается попаданием в организм паразита и характеризуется лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями, эозинофилией крови, а при тяжёлом течении — поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Всё это может привести к летальному исходу или инвалидности.



Продажа мяса «с рук» и браконьерство приводит к росту риска заражения трихинеллезом через употребление мяса диких и домашних животных, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.



Чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения опасными паразитами, рекомендуется соблюдать несколько обязательных правил:



- не приобретать мясо свиней и диких животных с рук и в местах несанкционированной торговли;



- приобретая мясо на рынке, требовать документ, подтверждающий проведение ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объёме;



- если с мясом всё в порядке, на туше обязательно должно присутствовать клеймо овальной формы, которое ставят в ветлаборатории. В верхней части клейма должна присутствовать надпись «Российская Федерация», в нижней «Госветслужба», а между ними три пары цифр, обозначающие код субъекта, муниципального образования и порядковый номер лаборатории, проводившей экспертизу и клеймение;



- охотничье-промысловым хозяйствам, обществам охотников, а также охотникам-любителям, которые занимаются отстрелом диких животных, перед употреблением или реализацией провести ветеринарно-санитарную экспертизу мяса животных.

