В Бурятии охотникам не позволили отведать смертельно опасной медвежатины

Охотники добыли медведей, которые были заражены
В Бурятии выявили два случая трихинеллеза в мясе медведей. Паразита обнаружили в лаборатории при проверке предоставленного охотниками мяса.
Оба заражённых медведя были добыты в Иволгинском районе – в местностях Хардык и Верховье Оронгоя сельского поселения «Гильбиринское».
Заражённое мясо было отправлено на уничтожение, сообщили в управлении ветеринарии.
Трихинеллез – одна из разновидностей гельминтоза. Заболевание вызывается попаданием в организм паразита и характеризуется лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями, эозинофилией крови, а при тяжёлом течении — поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Всё это может привести к летальному исходу или инвалидности.
Продажа мяса «с рук» и браконьерство приводит к росту риска заражения трихинеллезом через употребление мяса диких и домашних животных, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.
Чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения опасными паразитами, рекомендуется соблюдать несколько обязательных правил:
- не приобретать мясо свиней и диких животных с рук и в местах несанкционированной торговли;
- приобретая мясо на рынке, требовать документ, подтверждающий проведение ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объёме;
- если с мясом всё в порядке, на туше обязательно должно присутствовать клеймо овальной формы, которое ставят в ветлаборатории. В верхней части клейма должна присутствовать надпись «Российская Федерация», в нижней «Госветслужба», а между ними три пары цифр, обозначающие код субъекта, муниципального образования и порядковый номер лаборатории, проводившей экспертизу и клеймение;
- охотничье-промысловым хозяйствам, обществам охотников, а также охотникам-любителям, которые занимаются отстрелом диких животных, перед употреблением или реализацией провести ветеринарно-санитарную экспертизу мяса животных.
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Происшествия, Фото:
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