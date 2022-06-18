В честь 356-летия Улан-Удэ устроили праздничное шествие

В колоннах праздничного шествия прошли более 10 тысяч человек. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
18 июня на площади Советов состоялся большой праздник в честь 356-летия со дня основания Улан-Удэ. Церемония открытия началась с театрализованного пролога «Улан-Удэ – ты моё вдохновение». Затем состоялось праздничное шествие. Трудовые коллективы, организации, предприятия и учреждения города прошлись по главной площади республики. Всего участие приняли более 10 тысяч человек.
Праздничное шествие открыла колонна Октябрьского района «Здоровая семья – здоровый город». Во главе колонны – украшенный автомобиль, а за ним республиканский совет ветеранов, городской совет ветеранов, общественные организации.
Поздравить с днём города собрались молодожёны. Стоит отметить, что за первое полугодие обручились около 600 пар.
Далее на площади вышли врачи города. Колонну возглавляла министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. За ней шли больницы, перинатальные центры, городские поликлиники и салоны оптики.
- Мне очень понравилось, как наши врачи отнеслись к этому празднику. Было очень красиво, особенно мне понравился креатив салона «Оптика Сэсэг», где машины ездили с большими очками на лобовых стёклах, - поделился с «Байкал-Dailу» улан-удэнец.
За ними продолжили шествие колонна бурятских вузов и ссузов. На главной площади собралось много студентов с преподавателями. У некоторых профильных образовательных учреждениях были и свои «фишки». К примеру, строительную отрасль сопровождали самосвалы, а автомобильную – иномарки.
После к празднику подключились банки. Открыли «финансовую» колонну команда бурятского отделения «Сбербанка». За ними последовали «ВТБ», «Россельхозбанк», «Альфа-банк» и «Азиатско-Тихоокеанский банк». Вслед за банками прошла колонна журналистов из телекомпании «Ариг Ус».
После них улан-удэнцев порадовали специалисты из комитета городского хозяйства во главе с председателем комитета городского хозяйства Сергеем Гашевым. В основе их идеи был автомобиль-тягач с открытым полуприцепом: на нём соорудили настоящий мини-фонтан, фонари, лавки и светофор.
- КГХ забавную идею придумали. Такое ощущение, как будто «немой» мини-спектакль посмотрел, - поделился с «Байкал-Daily» житель столицы.
Далее прошли специалисты «Водоканала», вынесшие на площадь большую бочку. За ними следовали лесники из МБУ «Городское лесничество» и представители «Горсвета». Впереди этих организаций стояли талисманы в виде ёлки и лампочек. Завершили шествие муниципальных бюджетных учреждений команда МБУ «Комбинат по благоустройству».
Также по площади прошла машина-пересадчик с живой сосной. Её сразу после шествия высадили в парке имени Орешкова.
Шествие продолжила колонна Железнодорожного района Улан-Удэ с тематикой «Спорт – норма жизни».
В колонне проходили крупные предприятия промышленности и торговли. Среди них Улан-Удэнский авиационный завод, ЛВРЗ, РЖД, Приборостроительное объединение, Улан-Удэстальмост, МРСК, а также транспортные предприятия и многие другие.
Особенно отличились команды ГК «Титан» и ООО «Бурятмяспром». «Титан» порадовал жителей креативной фитнес-идеей, где тематическая машина перевозила спортсменов на борту. «Бурятмяспром» специально к празднику соорудил большую банку тушёнки.
Колонну замкнул большой коллектив компании ТГК-14.
Советский район выступил с темой «Город будущего». Колонна была представлена социальной сферой и поделена на четыре блока: юные дарования, народные коллективы, городские библиотеки и образование.
По площади шествовали артисты и сотрудники театров, музеев, творческих коллективов и культурных центров.
Колонну открыл муниципальный концертный духовой оркестр Улан-Удэ под руководством Ивана Краснопёрова. Он руководил колонной на ходу.
Творческие личности шли по площади в национальных костюмах, а некоторые даже принимали образ знаменитых поэтов.
Далее в колонну вступили муниципальные образовательные учреждения. Около 120 школ и 43 детских садов прошлись по главной площади Улан-Удэ. Также приняли участие кадетские школы, воспитанники и руководители домов творчества.
Шествие замыкали представители отрасли физической культуры – ветераны спорта и тренеры. Всего было представлено 27 видов спорта.
Спортивную колонну открывали картингисты и автогонщики. За ними следовали знаменитые спортсмены и заслуженные мастера спорта: Андрей Захряпин, Борис Будаев, Любовь Волосова, Светлана Гомбоева и многие другие.
Спортсмены также оказались креативными. Во время их выхода был продемонстрирован боксёрский спарринг и армрестлинг. Также в колонне можно было заметить велосипедистов, каратистов и теннисистов.
- Нашему городу 356 лет и все мы его жители – это одна добрая и дружная семья, а наш Улан-Удэ – это один общий дом, уютный и гостеприимный. День города – это праздник для всех нас, кто родился здесь, кто связал с ним свою жизнь. Мы все здесь живём, работаем и учимся. Создаём семьи, успехи и достижения Улан-Удэ. Это наши успехи. Наш город строится, развивается, становится более уютным, более комфортным и красивым. Я благодарю вас дорогие улан-удэнцы, за искреннюю любовь к этому городу. Особая признательность ветеранам и почётным жителям. Я благодарю наше молодое поколение, которое вносит особую энергию в жизнь города. Им предстоит ещё перенять эстафету ответственности за судьбу Улан-Удэ. От нас всех зависит, каким наш город будет завтра. А завтра он будет замечательным. Я желаю всем вам, каждой семье мира и добра. Пусть каждый будет счастливым, успешным и любимым, - поздравил жителей мэр Игорь Шутенков.
Затем заиграл гимн Улан-Удэ, а после состоялась церемония награждения активных жителей за вклад в развитие города.
За личный вклад в воспитание подрастающего поколения звание «Почётный гражданин Улан-Удэ» присвоено генерал-лейтенанту Валерию Солодчуку.
За заслуги перед городом почётным знаком Улан-Удэ были награждены председатель регионального общественного фонда «Общество без барьеров» Галина Горбатых, главный врач клинической больницы «РЖД-Медицина» Александр Плеханов, начальник муниципального учреждения «Автотранспортное управление» Вячеслав Ясюк, ООО «СантехМЕТ» и МБУ «Комбинат по благоустройству».
Также на сцене наградили дипломами победителей конкурса профессионального мастерства «Мастер года - 2022». В награждении участвовали лучшие газоэлектросварщики, слесари-сантехники, электрики, дворники, штукатуры-маляры, плотники, водители трамвая.
- Наша республика большая, красивая. Как и столица Улан-Удэ. Вы сегодня видели какие колонны прошли по площади. Какие сильные и красивые люди прошли сегодня. С такими людьми мы всё сможем, со всем справимся, у нас всё получится! Наш город и наша республика будет ещё лучше и краше. Богаче и сильнее. Улан-Удэ, с днём рождения! - поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Праздник на площади Советов окончился выносом огромного торта.
В честь 356-летия Улан-Удэ устроили праздничное шествие
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В колоннах праздничного шествия прошли более 10 тысяч человек. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Надежда Абзаева представит свою коллекцию, созданную с отсылкой к буддизму
Порой дети скатывают покрышки с горок под колёса машин
В шествии участвовали крупнейшие предприятия всех сфер деятельности
Дорожники отремонтируют мост и дорогу
Раздельный сбор отходов в Байкальском заповеднике является частью программы сохранения природы
Нелётная погода летом – явление частое
18 июня Улан-Удэ отмечает своё 356-летие. В столице Бурятии широко отметят праздник, гуляния пройдут во всех районах города на разных площадках. «Байкал-Daily» представляет программу мероприятий.
Мероприятие проведут в Забайкальском национальном парке
В Байкальске состоится «Байкальский нордик»
Горожанам пожелали здоровья, успехов и добра
Местами возможны грозы
Санкт-петербургский музей представит в Улан-Удэ культуру кавказцев
В связи с этим на некоторых улицах будет перекрыто движение автотранспорта
Акция пройдёт 24 июня