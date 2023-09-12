«Пьют, орут, устраивают туалет»: Улан-удэнцы требуют убрать остановку, оккупированную бездомными

Недавно жители бурятской столицы пожаловались на скопление бездомных на автобусной остановке в 44 квартале. Остановочный павильон призвали демонтировать вместе со скамейкой, чтобы там не собирались люди без определённого места жительства. По словам улан-удэнцев, некоторые даже справляют в этом месте нужду.
- Пьют, орут, устраивают туалет. Полнейшая антисанитария. Рядом торговые павильоны, место проходимое. Полицию, соцзащиту вызывали – всё без толку. Звонили в администрацию Октябрьского района, но там, как обычно, отправляют к другим лицам, до которых не достучаться, – написали горожане в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».
Они призвали власти как-то решить эту проблему. В комментариях участники сообщества выразили мнение, что для тех, у кого нет дома, нужно строить специальные учреждения, чтобы они не спали прямо на улицах.
- Не дай бог оказаться в такой ситуации никому из нас. Конечно, страшно и больно смотреть на то, как спившиеся и, возможно, больные физически люди выживают так круглый год, – подчеркнула одна из посетительниц паблика.
В конце марта в соцсетях жаловались на людей, пьянствующих на улице Терешковой – прямо напротив Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева.
- Почему уже несколько лет на «Саянах», прямо напротив театра – культурного учреждения – постоянно сидят алкаши, которых гонять оттуда никто не хочет из администрации? Я лично помог одной женщине подняться, когда все проходили мимо, – говорилось в посте, опубликованном всё в том же «Анониме 03».
Подобные жалобы поступали от улан-удэнцев и летом 2019-го. Речь шла о сквере на бульваре Карла Маркса. Тогда в мэрии сообщили, что сотрудники полиции патрулируют его постоянно «для обеспечения общественного порядка».