Прокурор Бурятии провёл приём в фонде «Защитники Отечества»

Состоялся очередной приём участников СВО и членов их семей



Прокурор Бурятии Михаил Филичев в региональном отделении государственного фонда «Защитники Отечества» провёл очередной приём участников специальной военной операции и членов их семей.



Во встрече также участвовали заместитель военной прокуратуры Улан-Удэнского гарнизона Борис Оганесян и руководитель фонда «Защитники Отечества» Илья Михалев.



- Жители республики обратились на приём по вопросам соблюдения пенсионного, земельного, природоохранного, уголовно-процессуального законодательства, исполнения судебных решений, получения документов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Сообщается, что всем обратившимся даны подробные разъяснения действующего закона.



Читают сейчас