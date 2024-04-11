Состоялся очередной приём участников СВО и членов их семей
Прокурор Бурятии Михаил Филичев в региональном отделении государственного фонда «Защитники Отечества» провёл очередной приём участников специальной военной операции и членов их семей.
Во встрече также участвовали заместитель военной прокуратуры Улан-Удэнского гарнизона Борис Оганесян и руководитель фонда «Защитники Отечества» Илья Михалев.
- Жители республики обратились на приём по вопросам соблюдения пенсионного, земельного, природоохранного, уголовно-процессуального законодательства, исполнения судебных решений, получения документов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Сообщается, что всем обратившимся даны подробные разъяснения действующего закона.
Прокурор Бурятии провёл приём в фонде «Защитники Отечества»
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