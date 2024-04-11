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Прокурор Бурятии провёл приём в фонде «Защитники Отечества»

Прокурор Бурятии провёл приём в фонде «Защитники Отечества»
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Состоялся очередной приём участников СВО и членов их семей

Прокурор Бурятии Михаил Филичев в региональном отделении государственного фонда «Защитники Отечества» провёл очередной приём участников специальной военной операции и членов их семей.

Во встрече также участвовали заместитель военной прокуратуры Улан-Удэнского гарнизона Борис Оганесян и руководитель фонда «Защитники Отечества» Илья Михалев.

- Жители республики обратились на приём по вопросам соблюдения пенсионного, земельного, природоохранного, уголовно-процессуального законодательства, исполнения судебных решений, получения документов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сообщается, что всем обратившимся даны подробные разъяснения действующего закона.
прокуратура

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