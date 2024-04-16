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Сквер в Улан-Удэ под покровом ночи атаковали вандалы

Сквер в Улан-Удэ под покровом ночи атаковали вандалы
Общество,  Фото:КГХ
Неизвестные сломали там дюжину ландшафтных светильников

Вандалы устроили очередной – уже пятый по счёту – набег на сквер «Зодчий» на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Неизвестные попали в объективы видеокамер. Всё произошло ночью 16 апреля.

- Неустановленные лица сломали 12 ландшафтных светильников. Все данные с камер МБУ «Горсвет» передал в полицию. Ущерб, причинённый городскому хозяйству, устанавливается, – рассказали в комитете городского хозяйства (КГХ).



Это уже пятый подобный случай в зоне отдыха. Злоумышленников, пинавших светильники ногами, ищут правоохранители.

- Некоторые горожане не понимают, что красота в сквере и благоустройство – для них. Просим бережно относиться к тому, что создаётся в городе, – обратился к улан-удэнцам и. о. комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.

Осенью зону отдыха тоже атаковали вандалы. Они испортили светящийся арт-объект и сломали ландшафтные светильники. От их рук пострадали и четыре медведя из искусственной травы, которые появились в обновлённой зоне отдыха осенью 2022-го. Один из топиариев заметно «облысел», а второй едва держался на лапках, качаясь на ветру.

Два года назад в сквере завершилась масштабная реконструкция. Его привели в порядок в рамках программы по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Ранее эта территория победила в рейтинговом голосовании – за её благоустройство высказалось более 22 тысяч человек.

«Зодчий» украсили топиарии. А ещё там установили так называемые скамейки-перголы и скамейки-качели, наземные фонари и 23 опоры наружного освещения со светодиодными лампами и уложили плитку вокруг фонтана. В техническом помещении разместили оборудование. В нижней части обустроили ливневую канализацию.

В сентябре того же года хулиганы испортили 27 новых светильников из 58-ми – то есть почти половину.

- Раньше были случаи, когда светильники ломали, а мы их восстанавливали. Сейчас просто уничтожили половину, – рассказывал тогда председатель комитета городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.
благоустройство сквер вандалы

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