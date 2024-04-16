Центр Улан-Удэ готовят к строительству инфраструктуры

















С окончанием отопительного сезона в центре Советского района начнётся масштабная реконструкция инженерных сетей. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выехал на строительную площадку, обсудил с подрядчиками, как идёт подготовка к работе.- Все уже знают, что по мастер-плану у нас центр города обновляется, старый центр. Для того, чтобы здесь начать строительство объектов, необходимо подвести инженерную инфраструктуру. Это теплоснабжение, водоснабжение, отвод сточных вод, электричество. Осталось немного времени, как закончится отопительный сезон и сразу начинаем модернизацию и строительство новых сетей, - сказал Игорь ШутенковПодрядная организация ООО «Генеральный подрядчик-МФС» закупает трубы, заключает договора на поставку железобетона, привлекает рабочую силу. Работы начнутся по ул. Трактовая, Свободы, Свердлова, Шмидта.Согласно концепции развития на месте исторической застройки в центре города возведут до 200 тысяч квадратных метров жилья, школу для 760 детей. Из федерального бюджета уже выделили средства в размере 800 млн рублей.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вместе с представителями комитета по строительству администрации Улан-Удэ, управления комплексного развития Министроя РБ осмотрели строительные площадки, где уже идут работы: это здание Национального музея и театра «Байкал», а также будущую площадку под школу на 760 мест. Сейчас здесь идёт расселение жителей.- Выбрано 16 объектов, это семь частных индивидуальных домов, и девять многоквартирных домов – двухэтажные, старые бараки, из которых люди уже начали выселяться. Получают квартиры, кто-то здесь рядышком живёт на Борсоева, рядом с центром, а кто-то выбирает место в кварталах, по желанию. Наша задача – не ущемить права жителей, постараться сделать так, чтобы все в итоге остались довольны, - подчеркнул мэр.Сейчас каждый вторник проводятся совещания-планёрки по реконструкции центра Улан-Удэ на месте в Советском районе, а с началом стройки они будут ежедневные.Над разработкой проекта центра Улан-Удэ работают специалисты «Пик Байкал», правительства республики, администрации города и ГАУ «Институт Генплана Москвы».