В Слюдянском районе Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы схода селей

Общество, Фото: скрин с видео Игоря Кобзева

Селеопасный период начинается в конце мая



С 16 апреля в Слюдянском районе Ирутской области начал действовать режим повышенной готовности. Его ввели из-за угрозы схода селей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.



- Поставил задачу проработать вопрос максимально возможного сокращения сроков реализации проекта по созданию комплексной системы оповещения. В Слюдянском районе это нужно сделать до конца мая текущего года. Это обеспечит экстренное оповещение населения о возможном сходе селевых потоков, - отметил он.



В Слюдянском районе под возможную зону схода селей попадают восемь населённых пунктов, уточнил Кобзев.



Селеопасный период начинается в конце мая и заканчивается в начале сентября.

