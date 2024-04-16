Селеопасный период начинается в конце мая
С 16 апреля в Слюдянском районе Ирутской области начал действовать режим повышенной готовности. Его ввели из-за угрозы схода селей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
- Поставил задачу проработать вопрос максимально возможного сокращения сроков реализации проекта по созданию комплексной системы оповещения. В Слюдянском районе это нужно сделать до конца мая текущего года. Это обеспечит экстренное оповещение населения о возможном сходе селевых потоков, - отметил он.
В Слюдянском районе под возможную зону схода селей попадают восемь населённых пунктов, уточнил Кобзев.
Селеопасный период начинается в конце мая и заканчивается в начале сентября.
В Слюдянском районе Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы схода селей
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