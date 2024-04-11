Участник СВО встретился с улан-удэнскими школьниками









Сотрудники и ветераны Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте и представители отделений «Боевое братство» и «Спецназ Мужество» провели урок для ребят из железнодорожного лицея и школы №47. На занятии присутствовал участник СВО, прибывший в отпуск.- У ребят была уникальная возможность пообщаться с героями страны, ведь на встречу пришли военные с боевым опытом и заслуженными наградами. Такое живое общение – важно для молодёжи, живущей в условиях информационной войны и фейков, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Гости, по просьбе аудитории, рассказали о своих наградах и участии в боевых действиях. Школьникам напомнили о подвигах дедов и прадедов в Великой Отечественной войне и на Кавказе, о героизме российских солдат в зоне СВО. Ребят предупредили об уголовной ответственности за терроризм и диверсии, в которые вовлекается подрастающее поколение через сеть Интернет.Воспитание патриотизма и активной гражданской позиции юных россиян-главнейшая из задач действующих сотрудников и ветеранов, с которой офицеры справляются.