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Антимонопольщики покопаются в мусорных тарифах в Бурятии

Антимонопольщики покопаются в мусорных тарифах в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их решили резко повысить с середины лета

С июля в Бурятии традиционно подорожает «коммуналка». Сильнее всего при этом увеличится плата за вывоз и обращение с твёрдыми бытовым отходами для населения – с 496 рублей 45 копеек до 542 рублей 61 копейки (то есть сразу на 46 рублей 16 копеек).

Этой ситуацией озаботились в федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ведомство поручило провести в Бурятии и остальных 10 дальневосточных регионах проверки на обоснованность затрат на обращение с ТКО, заложенных в «мусорные» тарифы.

- Это позволит увеличить охват контрольных мероприятий и повысить их эффективность с учётом региональной специфики, – подчеркнули в республиканском управлении ФАС.

Антимонопольщики определят достоверность и экономическую обоснованность расходов на обработку и транспортировку отходов и оценят субсидии, выделенные на эти цели. Если вскроются нарушения, региональным тарифным регуляторам (в Бурятии это РСТ) дадут предписание исключить из тарифов экономически необоснованные затраты.
мусор тарифы

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