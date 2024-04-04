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В Улан-Удэ грядёт масштабное обновление сетей

В Улан-Удэ грядёт масштабное обновление сетей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оно затронет более десятка улиц

В столице Бурятии полным ходом идёт подготовка к масштабной реконструкции инженерных сетей – водо- и теплоснабжения и канализации – в центре города. Обновить планируют почти шесть километров коммуникаций на улицах Смолина, Фрунзе, Балтахинова, Шмидта, Куйбышева, Борсоева, Каландаришвили, Свободы, Свердлова, Банзарова, Набережная, Энгельса и на проспекте Победы – рядом с колледжем искусств имени П. И. Чайковского. 

На улице Свободы и проспекте Победы уже установили строительные городки для рабочих и оборудования размещения. До конца весны работы начнутся ещё на нескольких участках. Об этом пообещали предупредить заранее. Вопрос обсуждался на недавнем совещании с представителями структурных подразделений городской администрации. Проводить такие заседания решили регулярно. 

Реконструировать сети будут в рамках мастер-плана, который прошлой весной одобрил президент страны Владимир Путин. Благодаря ему в исторической части Улан-Удэ появятся межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и благоустроенная набережная. На двух улицах – Смолина и Свободы – сделают двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.

Кроме того, там построят новый жилой квартал, ради которого придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных возведут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.
благоустройство реконструкция дороги мастер-план

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