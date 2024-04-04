В Бурятии люди продолжают жаловаться на жизнь

За последние семь дней – с 25 по 31 марта включительно – в центр управления регионом (ЦУР) поступило 580 обращений – это практически столько же, сколько неделей ранее
Больше всего жалоб (195) было на здравоохранение. Затем идут дороги (62) и экология (46). Также в списке – качество благоустройства (44), вопросы, связанные с соцзащитой (43), ЖКХ (31), общественным транспортом (24), образованием и военной службой (22) и мусором (19).
- Невозможно дышать этим смрадом. Одни обещания, а вонь только усиливается. Когда это безобразие прекратится? Ещё и левобережные очистные хотят присоединить, а это уже ни в какие рамки не укладывается. Живущих на Стеклозаводе и станции «Дивизионная» за людей не считают? Сколько это ещё будет продолжаться? – негодовали стеклозаводчане.
По словам жителей посёлка, ужасный запах стоит там и днём, и ночью. Когда люди выходят из дома, их даже начинает тошнить. Про прогулки в парке пришлось забыть.
- На улице невозможно находиться – даже в квартиры проникает. А если открыть форточки, так впечатление, что живёшь в общественном туалете, – гласил один из комментариев.
Местные подчеркнули: зимой неприятное амбре тоже есть, но его перебивает дым от топящихся печей. С наступлением же тепла вонь усилилась. Стеклозаводчане уже потеряли всякую надежду на чистый воздух. Ситуацию прокомментировали в правительстве Бурятии.