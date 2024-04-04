Улан-удэнок до ужаса напугал уличный приставала

Неизвестный хватал одну из них за ногу прямо на остановке
Эту историю рассказала в соцсетях жительница бурятской столицы. Она выложила в местном паблике во «ВКонтакте» фото неизвестного, сидящего на лавочке на автобусной остановке. Как выяснилось, этот самый мужчина приставал к девушке прямо на улице.
Улан-удэнка вместе с мамой ждала маршрутку, когда незнакомец подошёл к ним и спросил разрешения присесть. Получив утвердительный ответ, мужчина, по словам автора поста, сел вплотную к ней и схватил за ногу. Тут как раз подъехал автобус.
- Зашли с мамой и он за нами следом. Сел рядом с девочкой и тоже к ней начал приставать. Та встала и пересела. Вышел на остановке «Зеленхоз», – отметила наша землячка и призвала всех девушек и женщин быть аккуратнее.
Подобный инцидент произошёл в городском трамвае минувшей осенью. Неизвестный подошёл к одной из пассажирок, встал сбоку и едва не вдавил её в окно. После извращенец, который, кстати, был в маске, начал прижиматься к ней интимным местом, прикрываясь пакетом, и даже сыпал угрозами.
Однако девушка оказалась не из робкого десятка и объявила о произошедшем на весь вагон. Незнакомец покрыл несостоявшуюся жертву матом и вышел с ней на одной остановке.
Улан-удэнка тогда заявила: это был парень лет 25-30. «Боюсь, что он меня начнёт преследовать. Когда вышла из трамвая, кажется, он был готов меня ударить там. Прямо орал матом всяко», – призналась она.
Жительница бурятской столицы призвала остальных не молчать в таких ситуациях и сразу оказывать сопротивление. Истории о неизвестных, которые домогаются представительниц прекрасного пола прямо в транспорте и в общественных местах, периодически появляются в местных соцсетях. Два года назад активистки местного движения «Я – свобода» вплотную взялись за борьбу c уличными приставалами. По их инициативе в городе – на стенах, столбах и даже на водосточных трубах – появились инструкции, как противостоять извращенцам. На каждой такой наклейке есть QR-код, который ведёт на сайт проекта «РукиФу!».
Улан-удэнок до ужаса напугал уличный приставала
Общество, Фото:
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