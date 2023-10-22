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В Улан-Удэ извращенец в маске домогался девушки прямо в трамвае

В Улан-Удэ извращенец в маске домогался девушки прямо в трамвае
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
После отпора агрессивный мужчина покрыл её матом

Об этом инциденте, который произошёл недавно столице Бурятии, рассказали в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Дело было в трамвае. Неизвестный подошёл к одной из пассажиров, встал сбоку и чуть ли не вдавил девушку в окно.

После этого извращенец, который, кстати, был в маске, начал прижиматься к ней интимным местом, прикрываясь пакетом, и даже сыпал угрозами.
 
- На просьбу отодвинуться мужчина сказал сесть и уткнуться в телефон, – пишет «Весь Улан-Удэ».
 
Девушка оказалась не из робкого десятка и объявила о произошедшем на весь вагон. Незнакомец покрыл несостоявшуюся жертву матом и вышел с ней на одной остановке.

По словам улан-удэнки, это парень лет 25-30. «Боюсь, что он меня начнёт преследовать. Когда вышла из трамвая, кажется, он был готов меня ударить там. Прямо орал матом всяко», – призналась она.

С девушкой всё хорошо – за ней приехал муж. Сама же жительница бурятской столицы призвала остальных не молчать в таких ситуациях и сразу оказывать сопротивление.
 
Истории о неизвестных, которые домогаются представительниц прекрасного пола прямо в транспорте и в общественных местах, периодически появляются в местных соцсетях. В прошлом году активистки местного движения «Я – свобода» вплотную взялись за борьбу c уличными приставалами. По их инициативе в городе – на стенах, столбах и даже на водосточных трубах – появились инструкции, как противостоять извращенцам. На каждой такой наклейке есть QR-код, который ведёт на сайт проекта «РукиФу!»
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