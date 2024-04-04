04 апреля

03 апреля

Популярное

В Улан-Удэ проходит экоакция: Зубным щёткам предлагают сдаться

В Улан-Удэ проходит экоакция: Зубным щёткам предлагают сдаться
Общество,  Фото:БГУ
Горожан призывают принести зубные щётки для переработки

Бурятский государственный университет организовал сбор старых зубных щёток. Акцию под названием «Щётка, сдавайся!» проводит институт естественных наук БГУ, продлится она до 19 апреля.

Акция проходит под лозунгом: «Каждая зубная щётка достойна отправиться на переработку». Можно приносить использованные зубные щётки любых брендов. Не принимаются только электрические и деревянные щётки, зубные нити и зубочистки, а также щётки для чистки обуви или одежды.

- На протяжении веков зубные щётки изготавливались из натуральных материалов, но в начале 20-го века производители для их производства начали применять нейлон и другие виды пластика. Первая такая щётка появилась в 1930-х годах. С тех пор количество выброшенных зубных щёток ежегодно растёт. При этом мы знаем, что пластик в природе разлагается более 200 лет, - рассказали организаторы экологической акции.

Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе вуза, сдать щётки на переработку можно в главном корпусе БГУ, на третьем этаже института естественных наук (здесь висит специальный пакет).


экологическая акция экология БГУ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проходит экоакция: Зубным щёткам предлагают сдаться
В Улан-Удэ проходит экоакция: Зубным щёткам предлагают сдаться
Общество, 04.04.2024
Горожан призывают принести зубные щётки для переработки
В селе Бурятии на народные деньги второй год возводят православный храм
В селе Бурятии на народные деньги второй год возводят православный храм
Общество, 04.04.2024
Пожертвовать деньги на него могут все желающие
В Бурятии родилось ещё пять супертелят «из пробирки»
В Бурятии родилось ещё пять супертелят «из пробирки»
Общество, 04.04.2024
На свет появились четыре бычка и тёлочка
В Бурятии насчитали более 200 детей с расстройством аутистического спектра
В Бурятии насчитали более 200 детей с расстройством аутистического спектра
Общество, 04.04.2024
В столице республики их оказалось больше, чем в районах
Школьное лесничество в Бурятии отметило пятилетие
Школьное лесничество в Бурятии отметило пятилетие
Общество, 04.04.2024
Ребята с удовольствием изучают природу 
В Бурятии школьники попробовали себя в роли росгвардейцев
В Бурятии школьники попробовали себя в роли росгвардейцев
Общество, 04.04.2024
Росгвардейцы провели для школьников день открытых дверей
У жителя Бурятии конфисковали мопед из-за пьяной езды
У жителя Бурятии конфисковали мопед из-за пьяной езды
Общество, 04.04.2024
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^