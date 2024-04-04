В Улан-Удэ проходит экоакция: Зубным щёткам предлагают сдаться

Горожан призывают принести зубные щётки для переработки



Бурятский государственный университет организовал сбор старых зубных щёток. Акцию под названием «Щётка, сдавайся!» проводит институт естественных наук БГУ, продлится она до 19 апреля.



Акция проходит под лозунгом: «Каждая зубная щётка достойна отправиться на переработку». Можно приносить использованные зубные щётки любых брендов. Не принимаются только электрические и деревянные щётки, зубные нити и зубочистки, а также щётки для чистки обуви или одежды.



- На протяжении веков зубные щётки изготавливались из натуральных материалов, но в начале 20-го века производители для их производства начали применять нейлон и другие виды пластика. Первая такая щётка появилась в 1930-х годах. С тех пор количество выброшенных зубных щёток ежегодно растёт. При этом мы знаем, что пластик в природе разлагается более 200 лет, - рассказали организаторы экологической акции.



Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе вуза, сдать щётки на переработку можно в главном корпусе БГУ, на третьем этаже института естественных наук (здесь висит специальный пакет).





