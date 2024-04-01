В Улан-Удэ на месяц с лишним перекроют переулок









С понедельника, 1 апреля,несколько участков из-за реконструкции теплосетей перекрыли и в центре бурятской столицы. Речь о полосе на проспекте Победы – от колледжа искусств имени Чайковского до Шефского подъёма, ещё об одной – на улице Фридриха Энгельса до этого колледжа и у дома № 36б на Балтахинова.







На движение маршруток и автобусов это никак не повлияет, поскольку там, где будут проводиться работы, не проходит ни один из городских маршрутов. Завершить всё должны до середины июля.

В комитете по транспорту городской администрации предупредили, что со следующей среды, 10 апреля, в столице Бурятии перекроют участок дороги в переулке Карьерный – от улицы Солнечная до Трубачеева.Причина тому – переустройство коммуникаций. На схему движения общественного транспорта обновление сетей никак не повлияет. А вот автомобилистов призвали быть внимательными и выбирать пути объезда – согласно установленным дорожным знакам.