Там затеяли масштабное обновление теплосетей
С понедельника, 1 апреля, в центре бурятской столицы перекроют сразу несколько дорожных участков. Причина тому – реконструкция теплосетей в Советском районе. Речь о полосе на проспекте Победы – от колледжа искусств имени Чайковского до Шефского подъёма, ещё об одной – на улице Фридриха Энгельса до этого колледжа и у дома № 36б на Балтахинова.
Сама схема движения общественного транспорта не изменится, поскольку там, где будут проводиться работы, не проходит ни один из городских маршрутов. Обновление сетей должны завершить до середины июля – то есть продлится оно три с половиной месяца. Автомобилистов призвали быть внимательными и выбирать пути объезда вышеперечисленных участков – согласно установленным дорожным знакам.
В центре Улан-Удэ на три с половиной месяца перекроют дороги
Общество, Фото:
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