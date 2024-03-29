В центре Улан-Удэ на три с половиной месяца перекроют дороги

С понедельника, 1 апреля, в центре бурятской столицы перекроют сразу несколько дорожных участков. Причина тому – реконструкция теплосетей в Советском районе. Речь о полосе на проспекте Победы – от колледжа искусств имени Чайковского до Шефского подъёма, ещё об одной – на улице Фридриха Энгельса до этого колледжа и у дома № 36б на Балтахинова.Сама схема движения общественного транспорта не изменится, поскольку там, где будут проводиться работы, не проходит ни один из городских маршрутов. Обновление сетей должны завершить до середины июля – то есть продлится оно три с половиной месяца. Автомобилистов призвали быть внимательными и выбирать пути объезда вышеперечисленных участков – согласно установленным дорожным знакам.