В Улан-Удэ рассказали, что разместят на каждом этаже здания Национального музея

Строители, кстати, уже роют котлован

В управлении капитального строительства (УКС) правительства Бурятии сообщили некоторые подробности проекта нового здания Национального музея на острове в устье Уды.

«Первый этаж будет предназначен под кафе, фойе и зоны приёмки экспонатов, второй и третий - под экспозиции. Хранилище будет расположено на четвёртом, а на пятом - административные помещения», - цитирует телеграм-канал организации руководителя УКС Анатолия Урбанова.

Ранее фондохранилище Национального музея должно было находиться на первом этаже. Теперь проект изменили и помещение перенесли на четвёртый этаж. Так экспонаты обезопасят от возможных паводков и грунтовых вод.

На днях стартовали работы по устройству котлована под здание.

«Сейчас на строительной площадке ведётся разработка котлована и замена дренирующего грунта на щебёночную подушку», - отметил руководитель проекта строительной компании «Атлант» Антон Тимофеев.

Как сообщал «Байкал-Daily», строительство Национального музея началось в феврале 2024 года. На острове прошла церемония закладки первого камня. При этом за 3,5 года проект кардинально изменился.

Ожидается, что объект сдадут в 2026 году.



