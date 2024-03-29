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Облик будущего Нацмузея Бурятии за три с лишним миллиарда кардинально изменился

Облик будущего Нацмузея Бурятии за три с лишним миллиарда кардинально изменился
Общество, 
Вместо здания в виде цветка в центре города решили построить кое-что другое

В начале февраля в центре Улан-Удэ, близ набережной, положили начало строительству Национального музея Бурятии. В основание будущего здания заложили священный сосуд «Бумпа». Средства на его возведение выделят в рамках реализации мастер-плана по развитию Улан-Удэ.

Изначально планировалось, что музей будет в форме цветка ая-ганга. Однако недавно стало известно, что его облик изменили.



Причина – изменение норм проектирования. Повлияла на это решение и площадка, выбранная под строительство.

- Из-за высокого уровня грунтовых вод проектная организация приняла решение изменить конструктивную схему всего здания, – пояснил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов. – Новый внешний облик фасада тоже разработан. По задумке проектировщиков, музей построят в форме национального головного убора. Но на данном этапе могут рассмотреть и другие варианты.

Обойдётся мероприятие в 3 миллиарда 700 миллионов рублей, и часть этой суммы – 1 миллиард 700 миллионов – направят из федеральной казны в виде капитального гранта. Остальное выделит Минвостокразвития РФ по программе «Дальневосточная концессия» – как и на строительство театрально-культурного центра для театра песни и танца «Байкал». Всё это стало возможным благодаря вхождению республики в состав ДФО. Правительство Бурятии и управляющая компания «Инфратех Концессии» подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации Нацмузея в октябре 2023-го.

- Уникальное здание не только изменит облик города, но и вместит в себя богатейшие исторические и художественные коллекции. Сегодня на существующих музейных площадках могут экспонироваться только 5% фонда. Площадь нового здания составит почти 15 тысяч квадратных метров, – рассказывал в ноябре глава РБ Алексей Цыденов.

Огромное строение в центре города объединит под своей крышей сразу три музея – истории Бурятии имени Хангалова, художественный имени Сампилова и природы Бурятии. Работы должны завершиться в 2026 году.

Ранее известный архитектор Геннадий Хунхенов предостерегал проектировщиков и строителей по поводу необычной формы музея.

- Подобные архитектурные формы подразумевают современные строительные технологии. В противном случае есть риск получить гигантские бетонные болванки, мало напоминающие «цветок» и тем более – ая-гангу. В итоге есть риск создать жалкую пародию на современность, – подчёркивал он.

музей строительство

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