По республике переменная облачность, преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 марта по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью по южной половине республики -12,-17, местами -6,-11, по северной половине -18,-23, местами до -28, днём +3, +8, местами до +13, по северной половине местами -2,-7.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью -8,-10, днём +7, +9.
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
Общество, Фото:
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