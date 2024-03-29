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«Плюшевое чудо» встретили в заказнике в Бурятии

«Плюшевое чудо» встретили в заказнике в Бурятии
Общество,  Фото:скриншот с видео
«Обгрызает почки», - поделилась экскурсовод

Удивительная встреча произошла во Фролихинском заказнике в Северо-Байкальском районе Бурятии. Экскурсовод Вера Жукова, постоянно проживающая на территории заказника, запечатлела на видео летягу.

- Утром обнаружили под лиственницей много сломленных веточек. Показалось странным: ночью ветра не было, накануне дорожки подметали. А потом увидели это плюшевое чудо. Обгрызает почки, – поделилась впечатлениями Вера Жукова.



Зверёк и правда похож на плюшевую игрушку. У него крохотные размеры: длина тела от 13 до 20 см, хвоста от 9 до 14 см, уха – от 1,5 до 2 см. Зимняя шубка у летяг серебристо-серого цвета, часто с резко выраженной рябью охристого или бурого тона. Брюшко белое с палевым налётом. Летом мех будет буровато-серого цвета.

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» надеются, что увидят грызуна в летнем «наряде».

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно инспектор во время зимнего маршрутного учёта встретил кабаргу. Она лихо прыгала по снежным сугробам. 
дикие животные заказники

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