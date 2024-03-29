Апрель в Бурятии будет теплее, чем обычно

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Синоптики рассказали, чего ждать от второго весеннего месяца в республике



В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на второй месяц весны. Согласно ему, средняя температура воздуха в апреле окажется на 2°С, а по среднему и южному Прибайкалью – на один градус выше, чем в предыдущие годы. На севере Байкала – около средних многолетних значений.



Осадков в большинстве районов выпадет меньше привычного, на юго-западе и по северному Прибайкалью – примерно столько же, сколько обычно.



Помимо официальных прогнозов, есть ещё и несколько метких народных наблюдений, раскрывающих непостоянный характер апреля. Вот некоторые из них:



В апреле мокро – к грибному лету

Гроза в начале апреля – к тёплому лету и урожаю орехов

Поверхность снега в начале месяца шероховатая – к урожаю

Если в апреле днём жарко, а ночью прохладно – к хорошей (тёплой и безветренной) погоде

Много берёзового сока в апреле – к дождливому лету

Если молния сверкает, а грома не слышно, то лето окажется засушливым

