Синоптики рассказали, чего ждать от второго весеннего месяца в республике
В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на второй месяц весны. Согласно ему, средняя температура воздуха в апреле окажется на 2°С, а по среднему и южному Прибайкалью – на один градус выше, чем в предыдущие годы. На севере Байкала – около средних многолетних значений.
Осадков в большинстве районов выпадет меньше привычного, на юго-западе и по северному Прибайкалью – примерно столько же, сколько обычно.
Помимо официальных прогнозов, есть ещё и несколько метких народных наблюдений, раскрывающих непостоянный характер апреля. Вот некоторые из них:
В апреле мокро – к грибному лету
Гроза в начале апреля – к тёплому лету и урожаю орехов
Поверхность снега в начале месяца шероховатая – к урожаю
Если в апреле днём жарко, а ночью прохладно – к хорошей (тёплой и безветренной) погоде
Много берёзового сока в апреле – к дождливому лету
Если молния сверкает, а грома не слышно, то лето окажется засушливым
Апрель в Бурятии будет теплее, чем обычно
Общество, Фото:
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