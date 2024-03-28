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Власти Улан-Удэ не намерены откладывать возведение мемориала участникам СВО

Власти Улан-Удэ не намерены откладывать возведение мемориала участникам СВО
Общество,  Фото:телеграм-канал Игоря Шутенкова
Ранее горожане просили повременить с установкой 15-метрового памятника

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своём Telegram-канале дал объяснения по поводу будущего мемориала, посвящённого участникам спецоперации. Как сообщал «Байкал-Dailу», памятник в виде небесной юрты высотой почти в 16 метров возведут в парке Железнодорожников. Объект обойдётся, по предварительной оценке, в 25 млн рублей.

Эскизы представили в начале недели, после чего в соцсетях развернулась бурная дискуссия. Многие горожане призвали повременить с установкой мемориала. «Разве в Великую Отечественную ставили памятники? Нет, и каждую копейку направляли на фронт. Бурятия куда бежит впереди?» - делились пользователи. Поддержал это мнение и военкор из Бурятии Александр Гармаев. Он написал: «Эти средства явно найдут лучшее применение в виде дронов и средств РЭБ. Да и проект явно сыроват и визуально слабоват. Воинам глубоко плевать, какой там памятник ваяют, вопрос необходимого снаряжения и транспорта важней».

Сегодня Игорь Шутенков сообщил, что создать место памяти и почёта мэрию не раз просили семьи военнослужащих, а также сами бойцы.

«Обращаются раненые бойцы, вдовы и матери погибших воинов, родственники. Они призывают власти сделать в городе мемориал тех, кто героически отдал жизни за нашу Родину. Чтобы для них, и всех жителей Бурятии, было место памяти и преклонения нашим героям. Также отмечу, что будущий мемориал не только павшим героям, но всем участникам СВО, которые не жалея себя приняли участие в сражениях. Планом предусмотрена аллея героев-воинов СВО, ведущая к центру мемориала», - отметил мэр.

Он напомнил, что подобные мемориалы, памятники, стелы по инициативе граждан и местных властей появляются по всей России.

«Считаю, что потребность в Мемориале участникам СВО в Улан-Удэ назрела. И парк Железнодорожников будет удобным и логичным для такого мемориала местом - центр города, удобные подъездные пути, автостоянки. Уверен, что он станет точкой притяжения всех, кто с уважением и почтением помнит о героизме всех наших воинов», - написал Игорь Шутенков.

В заключение он отметил, что затраты на установку мемориала и планомерная помощь участникам спецоперации - не связанные между собой мероприятия. А Бурятии по-прежнему и в полном объёме работают все программы поддержки воинов СВО и их семей. «Например, только из республиканского бюджета на поддержку СВО направлено более 5 миллиардов рублей. Наша задача - это проявить искреннее и чуткое внимание героям, защищающим интересы государства и их семьям», - заключил он.
мемориал памятник военнослужащие

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