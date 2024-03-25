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В Бурятии под конец марта резко похолодает

В Бурятии под конец марта резко похолодает
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На республику обрушится весенний снег

В Бурятии вновь ухудшится погода. Завтра, 26 марта, в республике будет ещё тепло, а затем выпадет снег и обрушится шквалистый ветер.

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник в большинстве районов без осадков, днём тёплая погода до +6,+13. Ветер переменный слабый до умеренного. Температура ночью -5,-10, местами -15,-20.

В среду, 27 марта, произойдёт смещение активного атмосферного холодного фронта, которое вызовет резкое ухудшение погоды, снег различной интенсивности, усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с. На дорогах гололедица, накаты. В ночные часы температура опустится до -4,-9, местами -11,-16, днём -3,-8, по юго-западу до 0,+3.

28-30 марта морозы усилятся. Произойдёт вторжение арктических воздушных масс, ожидается холодная ветреная погода, днём будет минусовая температура: -2,-8. Ветер северо-западный 6-11, местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -21,-26.

31 марта и 1 апреля преимущественно без осадков, местами возможен небольшой снег. Ветер переменный слабый до умеренного. Днём потеплеет до положительных значений.

прогноз погоды

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