Там проводятся плановые отжиги травы
Плановый отжиг сухой травы проводится вокруг одного из крупнейших водозаборов Улан-Удэ – он находится на острове Богородский.
Такие мероприятия проводятся ежегодно и направлены на обеспечение пожарной безопасности объекта, сообщили в МУП «Водоканал».
- Пал сухой травы контролируется специальными службами, в том числе и МЧС. Не реже двух раз в год - осенью и весной с соблюдением правил противопожарной безопасности, сухая трава здесь сжигается. Впереди у нас субботник, проводим все необходимые мероприятия согласно требованиям пожарного надзора, - рассказала и.о заместителя главного инженера МУП «Водоканал» Наталья Черных.
Завершить отжиг сухой травы вокруг водозабора планируется 27 марта.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне на Богородском острове также проводили профилактические отжиги сухой травы. В связи с этим горожан просили не паниковать по поводу клубов дыма.
Над Богородским островом в Улан-Удэ второй день стоит дым
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