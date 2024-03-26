26 марта

25 марта

Популярное

Над Богородским островом в Улан-Удэ второй день стоит дым

Над Богородским островом в Улан-Удэ второй день стоит дым
Общество,  Фото:МУП "Водоканал"
Там проводятся плановые отжиги травы

Плановый отжиг сухой травы проводится вокруг одного из крупнейших водозаборов Улан-Удэ – он находится на острове Богородский.

Такие мероприятия проводятся ежегодно и направлены на обеспечение пожарной безопасности объекта, сообщили в МУП «Водоканал».

- Пал сухой травы контролируется специальными службами, в том числе и МЧС. Не реже двух раз в год - осенью и весной с соблюдением правил противопожарной безопасности, сухая трава здесь сжигается. Впереди у нас субботник, проводим все необходимые мероприятия согласно требованиям пожарного надзора, - рассказала и.о заместителя главного инженера МУП «Водоканал» Наталья Черных.

Завершить отжиг сухой травы вокруг водозабора планируется 27 марта.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне на Богородском острове также проводили профилактические отжиги сухой травы. В связи с этим горожан просили не паниковать по поводу клубов дыма. 
отжиг

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Над Богородским островом в Улан-Удэ второй день стоит дым
Над Богородским островом в Улан-Удэ второй день стоит дым
Общество, 26.03.2024
Там проводятся плановые отжиги травы
Студенты из Бурятии отправились стажироваться в Монголию
Студенты из Бурятии отправились стажироваться в Монголию
Общество, 26.03.2024
Совместные учебные программы будут насыщенными
Многодетная мать пожаловалась первому прокурору Бурятии
Многодетная мать пожаловалась первому прокурору Бурятии
Общество, 26.03.2024
Женщине отказали в оформлении земельного участка
В Улан-Удэ пристав нарушил закон об исполнительном производстве
В Улан-Удэ пристав нарушил закон об исполнительном производстве
Общество, 26.03.2024
Пристав своевременно не осуществил индексацию алиментов
Директор аэропорта Улан-Удэ призвал жителей не устраивать свалки
Директор аэропорта Улан-Удэ призвал жителей не устраивать свалки
Общество, 26.03.2024
Мусор привлекает птиц, которые могут попасть в двигатель
Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Ипсум» из-за пьяной езды
Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Ипсум» из-за пьяной езды
Общество, 26.03.2024
Также она отправится на общественно полезные работы
В сороковых кварталах Улан-Удэ не будет горячей воды
В сороковых кварталах Улан-Удэ не будет горячей воды
Общество, 26.03.2024
Это коснётся жителей двух кварталов
В Октябрьском районе отключат электричество
В Октябрьском районе отключат электричество
Общество, 26.03.2024
Света не будет в Светлом, Забайкальском и на Ключевской
Бурятия присоединилась к акции скорби «Журавли»
Бурятия присоединилась к акции скорби «Журавли»
Общество, 26.03.2024
На площади Советов устроили световую проекцию с белыми журавлями. ВИДЕО
В Улан-Удэ нерадивых владельцев скота оштрафовали на 200 тысяч
В Улан-Удэ нерадивых владельцев скота оштрафовали на 200 тысяч
Общество, 26.03.2024
Составлено почти полсотни протоколов за нарушение правил выпаса 
В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ не будет света
В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ не будет света
Общество, 26.03.2024
Электричество отключат в Загорске и Восточном
Студенты двух стран проведут акцию на высшей точке Бурятии
Студенты двух стран проведут акцию на высшей точке Бурятии
Общество, 26.03.2024
Учащиеся из России и Монголии установят государственные флаги на вершине Мунку-Сардык
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 26.03.2024
В республике до +13 градусов 
Окинский район Бурятии вновь примет горный фестиваль
Окинский район Бурятии вновь примет горный фестиваль
Общество, 25.03.2024
Участники мероприятия поднимутся на гору Мунку-Сардык
В заповеднике Забайкалья уменьшилась численность многих пушных видов
В заповеднике Забайкалья уменьшилась численность многих пушных видов
Общество, 25.03.2024
Подсчёты сделаны по результатам зимних маршрутных учётов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^