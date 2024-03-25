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В Улан-Удэ объяснили дым над Богородским островом

В Улан-Удэ объяснили дым над Богородским островом
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Повода для паники не оказалось

Клубы дыма, поднимающиеся над Богородским островом, заметили сегодня жители Улан-Удэ. Как выяснилось, это был профилактический отжиг сухой травы. Такие работы проходят под контролем городских спасателей.

 
Отжиг травы провели в рамках подготовки к пожароопасному периоду, сообщили в комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ.

- Отжиги проводятся в первую очередь на больших открытых участках, где уже сошёл снег. В этом году запас снега на территории города намного меньше по сравнению с прошлым годом, что может привести к возгоранию на больших площадях, - прокомментировал заместитель председателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.

На сегодня в Улан-Удэ уже зарегистрировано восемь случаев возгорания сухой растительности по причине неосторожного обращения жителей с огнём.

Жителям напоминают о необходимости убрать сухую траву и ветки с прилегающих к их домам территорий. 
пожар отжиг

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