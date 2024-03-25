25 марта

24 марта

Популярное

Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Бурятии принял более 15 тысяч обращений

Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Бурятии принял более 15 тысяч обращений
Общество, 
Фонд работает в республике уже почти год

15 200 обращений обработал филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии с момента открытия.

Как сообщили в фонде, чаще всего к ним обращаются с просьбами помочь с назначением мер социальной поддержки и денежных выплат, за получением удостоверения ветерана боевых действий, а также за юридической, медицинской и психологической помощью. Очень востребована и помощь фонда в трудоустройстве ветеранов СВО.

Так, например, в филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии к социальному координатору в Кижингинском районе обратился ветеран СВО Сергей К. Мужчина получил тяжёлое ранение при выполнении боевого задания. Сергей попросил фонд помочь ему в оформлении документов по установлению инвалидности.

Благодаря совместной работе социального координатора Эржены Абламской и Кижингинской центральной районной больницы оперативно были оформлены все необходимые документы. И уже через месяц мужчина был признан инвалидом третьей группы. А после установления инвалидности документы для оформления пенсии были направлены в военный комиссариат. В настоящее время ветеран боевых действий находится на персональном сопровождении филиала фонда.

Как сообщал «Байкал-Daily», отделение фонда «Защитники Отечества» открыли в Улан-Удэ в мае 2023 года. Фонд работает улице Трубачеева, 61а. Теперь все виды поддержки для участников СВО сосредоточены в одном месте: медицинская, юридическая, социальная помощь.
социальная поддержка военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошёл сольный концерт Дашимы Соктоевой
В Улан-Удэ прошёл сольный концерт Дашимы Соктоевой
Общество, 25.03.2024
Основу выступления составили аранжировки старинных бурятских народных песен
Из-за теракта в «Крокусе» в Улан-Удэ усилили меры безопасности
Из-за теракта в «Крокусе» в Улан-Удэ усилили меры безопасности
Общество, 25.03.2024
Особое внимание правоохранители обращают на общественные места
Три театра Бурятии перечислят выручку пострадавшим в «Крокусе»
Три театра Бурятии перечислят выручку пострадавшим в «Крокусе»
Общество, 25.03.2024
В республике собираются усилить меры безопасности в учреждениях культуры 
Врачи напомнили о напряжённой ситуации по туберкулёзу в Бурятии
Врачи напомнили о напряжённой ситуации по туберкулёзу в Бурятии
Общество, 25.03.2024
Вчера, 24 марта, прошёл Всемирный день борьбы с туберкулёзом
Прокурор Бурятии проверил колонию строгого режима
Прокурор Бурятии проверил колонию строгого режима
Общество, 25.03.2024
И. о. начальника УФСИН получил прокурорское представление
В Иволгинском дацане начали изготавливать «монеты удачи»
В Иволгинском дацане начали изготавливать «монеты удачи»
Общество, 25.03.2024
На них изображены символы, исполняющие желания
Агитпоезд «Сила в правде» начинает работу на территории Бурятии
Агитпоезд «Сила в правде» начинает работу на территории Бурятии
Общество, 25.03.2024
Он будет работать в Северобайкальске в первой половине сегодняшнего дня
В одном из домов в Улан-Удэ не будет тепла и горячей воды
В одном из домов в Улан-Удэ не будет тепла и горячей воды
Общество, 25.03.2024
Ремонтники собираются устранять утечку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^