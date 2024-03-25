Фонд работает в республике уже почти год
15 200 обращений обработал филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии с момента открытия.
Как сообщили в фонде, чаще всего к ним обращаются с просьбами помочь с назначением мер социальной поддержки и денежных выплат, за получением удостоверения ветерана боевых действий, а также за юридической, медицинской и психологической помощью. Очень востребована и помощь фонда в трудоустройстве ветеранов СВО.
Так, например, в филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии к социальному координатору в Кижингинском районе обратился ветеран СВО Сергей К. Мужчина получил тяжёлое ранение при выполнении боевого задания. Сергей попросил фонд помочь ему в оформлении документов по установлению инвалидности.
Благодаря совместной работе социального координатора Эржены Абламской и Кижингинской центральной районной больницы оперативно были оформлены все необходимые документы. И уже через месяц мужчина был признан инвалидом третьей группы. А после установления инвалидности документы для оформления пенсии были направлены в военный комиссариат. В настоящее время ветеран боевых действий находится на персональном сопровождении филиала фонда.
Как сообщал «Байкал-Daily», отделение фонда «Защитники Отечества» открыли в Улан-Удэ в мае 2023 года. Фонд работает улице Трубачеева, 61а. Теперь все виды поддержки для участников СВО сосредоточены в одном месте: медицинская, юридическая, социальная помощь.
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Бурятии принял более 15 тысяч обращений
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