Глава Бурятии выразил соболезнования близким погибших при теракте в Москве



«Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться».







Глава Бурятии в телеграм-канале выразил соболезнования близким погибших при теракте в российской столице: «В Москве в Крокусе произошёл теракт. Десятки человек пострадали. Соболезнуем близким погибших и пострадавших».- Террористы убивали мирных, безоружных людей. Погибли десятки человек, более сотни госпитализировано. Среди них есть дети. Это ужасная трагедия. Убеждён, виновные понесут справедливое наказание за содеянное. Искренние соболезнования семьям погибших, - также выразил соболезнования мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Как сообщает ТАСС, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в Красногорске. В это время там начинался концерт. Неизвестные, по словам очевидца, устроили стрельбу в холле и в самом зале перед началом концерта.После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.- СК РФ сообщил, что 60 человек погибли. По данным ФСБ, свыше 100 пострадали, по предварительным данным, в результате теракта. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о 115 госпитализированных, из них 5 детей. 60 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Практически все необходимые операции раненым уже проведены, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, - передаёт ТАСС.Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших.В Telegram-канале СК РФ сообщается, что предварительно погибших в результате теракта больше 60 человек: