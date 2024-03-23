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Глава Бурятии выразил соболезнования близким погибших при теракте в Москве

Глава Бурятии выразил соболезнования близким погибших при теракте в Москве
Общество,  Фото:pixabay.com
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек

Глава Бурятии в телеграм-канале выразил соболезнования близким погибших при теракте в российской столице: «В Москве в Крокусе произошёл теракт. Десятки человек пострадали. Соболезнуем близким погибших и пострадавших».

- Террористы убивали мирных, безоружных людей. Погибли десятки человек, более сотни госпитализировано. Среди них есть дети. Это ужасная трагедия. Убеждён, виновные понесут справедливое наказание за содеянное. Искренние соболезнования семьям погибших, - также выразил соболезнования мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Как сообщает ТАСС, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в Красногорске. В это время там начинался концерт. Неизвестные, по словам очевидца, устроили стрельбу в холле и в самом зале перед началом концерта.

После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

- СК РФ сообщил, что 60 человек погибли. По данным ФСБ, свыше 100 пострадали, по предварительным данным, в результате теракта. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о 115 госпитализированных, из них 5 детей. 60 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Практически все необходимые операции раненым уже проведены, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, - передаёт ТАСС. 

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших.

В Telegram-канале СК РФ сообщается, что предварительно погибших в результате теракта больше 60 человек:
 
«Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться».


соболезнование

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