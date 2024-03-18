Искусанная собаками улан-удэнка впервые за долгое время прокатилась на автобусе





По её словам, ехать в автобусе ей было комфортно, пассажиров было немного. Эту поездку она сравнила с одной из тех, когда ездила на учёбу: «Это был кошмар. Как шпроты в банке. Как-то раз было так много людей, что зайти было невозможно, я уже хотела следующий ждать, но какой-то пьяный мужик зашёл и затолкал в этот автобус».



