Юные футболисты из Улан-Удэ стали тренироваться в «Тюмени»

Уехали два 15-летних футболиста

Арсалан Т. и Никита Ч., представлявшие в сезоне 2023 «Бурятию-2008», пополнили ряды «Тюмени». Об этом сообщили в «Юношеской футбольной лиге Сибирь».

«Парни, рады видеть. Удачной подготовки к сезону», - отметили в телеграм-канале лиги.

О причинах перехода юных футболистов ничего не сказано.

Как сообщал «Байкал-Daily», в РФС не прошли аккредитацию игравшие в прошлом году в «ЮФЛ Сибирь» команды СШ №6 «Бурятия» и «Чита». Публикация списка команд на сезон-2024 вызвала массу вопросов у пользователей из городов, команды которых не попали в розыгрыш. За Уралом таких оказалось целых семь.



В «ЮФЛ Сибирь» не смогли внятно объяснить причины того, что эти команды не допустили к соревнованиям.

В сезоне 2023 года команда СШ №6 «Бурятия» из игроков 2008 года рождения заняла девятое 9 место, а их товарищи на год старше - последнее, одиннадцатое. Арсалан Т. отличился несколькими забитыми голами. В домашних играх с «Тюменью» прошлой осенью футболисты из Бурятии проиграли оба матча.