Юные футболисты Бурятии проиграли оба предпоследних матча сезона

В Улан-Удэ приехали ребята из «Тюмени»

23 сентября в Улан-Удэ команды «СШ №6 Бурятия» 2008 и 2007 гг. рождения в рамках 20 тура чемпионата Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ Сибирь) принимали на Центральном стадионе Бурятии сверстников из «Тюмени».

Первыми на поле вышли пятнадцатилетние футболисты ЮФЛ Сибирь-3.

«СШ №6 Бурятия» пропустила уже на 11 минуте.

«Обыгрывают тюменцы парней из Улан-Удэ в 21-ом туре ЮФЛ Сибирь-3 , - прокомментировали в Лиге. - Все голы тюменские самураи успели заколотить в первом тайме». На 11-ой минуте отличился Нурсултан А., а на 39-ой уверенное преимущество обеспечил команде Никита Р.

Клуб из Бурятии сохранил девятую позицию из 11 команд в розыгрыше, набрав 15 очков в 19 матчах. Чемпион ЮФЛ Сибирь-3 уже определился – это «Динамо» (Барнаул).

Команда «СШ №6 Бурятия» из шестнадцатилетних футболистов, набравшая за весь чемпионат ЮФЛ Сибирь-2 всего 4 очка (1 победа, одна ничья), вновь, как и 20 сентября, разочаровала немногочисленных зрителей и фанатов

После предыдущего поражения от «Иртыша» 5:1 ребята 23 сентября уступили сверстникам из «Тюмени» на домашнем стадионе всухую 0:5.



«Счёт оставался минимальным до конца первого тайма, но удаление в середине встречи прибавило проблем хозяевам», - прокомментировали в Лиге.



«СШ №6 Бурятия» закончит сезон-2023 в ЮФЛ Сибирь-2 на последнем месте из 11 команд.

Победитель в ЮФЛ Сибирь-2 тоже уже известен – это «Енисей» (Красноярск).