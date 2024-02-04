Футбольные команды из Улан-Удэ и Читы выкинули из турнира ЮФЛ-Сибирь

Наших юношей якобы ждут в 2025 году



Российский футбольный союз (РФС) утвердил состав участников нового сезона в межрегиональных Юношеских футбольных лигах (ЮФЛ). В шести зонах в общей сложности в 2024 году выступят команды 68 академий.

«В ЮФЛ-Сибирь количество команд сократилось с 11 до 10. Новым участником стала СШ «Байкал», а «Чита» и «Бурятия» покинули турнир», - сообщили в РФС.

О причинах вылета не сообщается. Но РФС ввёл в этом сезоне аккредитацию для юношеских команд всех региональных лиг.

- Основной задачей при формировании списка команд-участниц было сохранение спортивного принципа турнира, чтобы ребята получали практику с сопоставимыми по силе соперниками, - отметил Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС. - У академий, которые заявлялись в турнир, но не примут в нём участие, будет возможность подготовиться с учетом критериев допуска и в следующем сезоне снова заявиться в ЮФЛ.

В сезоне 2023 года игроки СШ №6 «Бурятия» (2008 г.р.) заняли в турнире 9 место из 11 команд, а 16-летние игроки – оказались на последнем месте. Читинцы 2008 г.р. замкнули турнирную таблицу, а их старшие товарищи 2007 г.р. заняли четвёртое место.

Публикация списков участников турнира ЮФЛ по шести зонам России на страницах лиги в соцсетях вызвала гнев пользователей:

«Да… Столько команд выкинули! Дальний Восток, Чита и Улан-Удэ! Хорошо выполняют наказ Путина - спорт в жизнь и для всех! А в глубинках нет что ли самородков-футболистов?!»

«Вот вам и футбольная страна!!!»

«В Улан-Удэ и Читу видимо всем командам и РФС неудобно и дорого добираться».

«Улан-Удэ и Чита будут участвовать?»

«Это невероятно! До какого уровня нужно было повысить требования, чтобы отцепить от лиги сразу же 7 футбольных школ с ДФО и СФО. Вот оно! Развитие футбола в стране... »